ReTV: Как ковидом болеют привитые и непривитые? Объясняет специалист

Эпидемия непривитых - все чаще именно так называют распространение коронавируса как в Латвии, так и в других странах мира. Однако, хотя и в значительно меньшем количестве, вакцинированные также заражаются. Значит ли это, что вакцинированные тоже должны бояться болезни?

"Ясно, что большинство из заболевших и в тяжелом состоянии в основном не вакцинированы. А тяжелобольные попадают непосредственно к нам в реанимацию. На данный момент я могу сказать, что все пациенты нашей больницы, у кого коронавирус проходит в тяжелой форме - не вакцинированы.

Это подтверждают как медицинские карты, так и сами пациенты. Те, кто может это подтвердить", - говорит Олег Шуба, руководитель клиники токсикологии и сепсиса RAKUS.

Олег Шуба рассказывает, что вирус также может передаваться от вакцинированных, но риск распространения болезни среди непривитых людей выше. Период, когда они потенциально опасны, длиннее. Вакцинированные, которые заболевают, испытывают симптомы, похожие на начальную стадию гриппа - боли в мышцах и горле, возможно, насморк, заложенность носа, легкий кашель. В настоящее время в его клинике - только невакцинированные пациенты с Covid-19.

"Да, может появиться температура, может быть кашель, но все проходит легче… Потому что вакцинированные защищены лучше, чем непривитые".

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, сегодня, 9 сентября, зарегистрировано 459 новых случаев заражения Covid-19. 380 из них не были вакцинированы, а 79 прошли курс вакцинации.