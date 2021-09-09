Беларусь направила к западной границе отряд специального назначения

Согласно опубликованной информации, в настоящее время в переброске мигрантов с Ближнего Востока к западным границам Беларуси участвует 3-я отдельная бригада специального назначения белорусского МВД или военная часть номер 3214.

Как сообщил газете "На страже" сообщил командир соответствующей бригады Дмитрий Микша, возглавляемое им подразделение с Белорусской пограничной службой сотрудничало и ранее.

Ведомство в своей газете подробно не раскрывает, отправлены ли оперативные группы на границу с Литвой, Латвией или Польшей.

Напоминаем, с 10 августа незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу в общей сложности не смогли уже 1013 человек.

С момента введения режима чрезвычайной ситуации по гуманитарным соображениям в страну разрешили въезд 25 людям, а всего в этом году задержаны 377 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Правительство, учитывая количество выявленных случаев незаконного пересечения границы и их стремительное увеличение, приняло решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации с 11 августа по 10 ноября в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском районах, а также в Даугавпилсе.