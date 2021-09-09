Чт, 9.09.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Беларусь направила к западной границе отряд специального назначения

ФОТО: AFP/SCANPIX

Министерство внутренних дел Беларуси направило к западной границе страны специальную группу, которая ранее участвовала в подавлении народных протестов против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в Минске и других городах Беларуси, сообщает портал Минобороны Латвии sargs.lv, ссылаясь на белорусский портал Zerkalo.io и издание "На страже" МВД Беларуси.

Согласно опубликованной информации, в настоящее время в переброске мигрантов с Ближнего Востока к западным границам Беларуси участвует 3-я отдельная бригада специального назначения белорусского МВД или военная часть номер 3214.

Как сообщил газете "На страже" сообщил командир соответствующей бригады Дмитрий Микша, возглавляемое им подразделение с Белорусской пограничной службой сотрудничало и ранее.

Ведомство в своей газете подробно не раскрывает, отправлены ли оперативные группы на границу с Литвой, Латвией или Польшей.

Напоминаем, с 10 августа незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу в общей сложности не смогли уже 1013 человек.

С момента введения режима чрезвычайной ситуации по гуманитарным соображениям в страну разрешили въезд 25 людям, а всего в этом году задержаны 377 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Правительство, учитывая количество выявленных случаев незаконного пересечения границы и их стремительное увеличение, приняло решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации с 11 августа по 10 ноября в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском районах, а также в Даугавпилсе.

Представители правительственной коалиции указали, что усилия режима Лукашенко по принуждению населения жителей третьих стран попадать на территорию Латвии, Литвы и Польши можно расценивать как проявления гибридной войны или гибридной угрозы.


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