Фото, видео ⟩ Британская полиция арестовала четырех наркоторговцев из Латвии. Каждому грозит больше 10 лет

Преступная группа была раскрыта благодаря расследованию незаконного оборота наркотиков в Соединенном Королевстве, возглавляемому региональным отделом по борьбе с организованной преступностью Уэст-Мидлендса.

Лидер Илья Паленый и Эгон Семенов ФОТО: Vestmidlendas policija

В октябре прошлого года полиция обнаружила, что Паленый и Семенов зарегистрировались в гостинице. Позже были изучены записи с камер наблюдения отеля, на которых видно, как мужчины приезжают в отель с большими спортивными сумками.

Позже камеры наблюдения отеля зафиксировали, что к отелю приближается автомобиль BMW. Британская полиция остановила автомобиль с двумя членами группы наркодилеров - водителем Игорем Гридиным и сидевшим рядом Алексеем Сагамогом. Вскоре после этого были задержаны и Илья Паленый и Эгон Семенов, которые и ранее находились под наблюдением полиции.

В остановленном автомобиле BMW полиция обнаружила партию психоактивного вещества MDMA и марихуаны на сумму почти в 200 000 фунтов стерлингов

Водитель BMW Игорь Гридин и сидевший рядом Алексей Сагамог ФОТО: Vestmidlendas policija

Полиция также обнаружила в машине рюкзак с наркотиками и чеки, свидетельствующие о том, что их отправляли и продавали и в другие страны мира. Было констатировано, что упаковки с наркотиками были перехвачены из Америки.

С помощью мобильного телефона Паленого, лидера группы наркодилеров, выяснилось, что торговля осуществляется на нескольких континентах.

Они с Семеновым вылетели из Риги в Лондон, где забрали сумку с наркотиками.

Британский суд признал наркоторговцев виновными в хранении наркотиков с целью их распространения. Все причастные к группировке были арестованы 8 сентября 2021 года.

Исследователь из Уэст-Мидлендса Дэйв Холли о задержании наркодилеров сказал: "Это была значительная группа наркодилеров с тщательно разработанными планами импорта и экспорта на другие континенты".