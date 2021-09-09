Галерея ⟩ Торжественно открыта новая фабрика Laima в Адажи

В создание новой фабрики, а также в дальнейшее развитие бренда Laima за последние три года инвестировано 20 миллионов евро. Это одни из крупнейших инвестиций в пищевой промышленности Латвии.

На открытии фабрики Laima ФОТО: Пресс-фото

Общая площадь фабрики составляет более 7200 м2. Это современное и энергоэффективное производство с точно и удобно спланированным производственным потоком, который обеспечивает эффективность и высокое качество продукции. Кроме того, это функциональная и удобная рабочая среда для более чем 100 работников производства. В дополнение к этому на фабрике построена современная лаборатория по развитию продуктов, которая позволит разрабатывать и совершенствовать все новые виды продукции в ассортименте бренда сладостей Laima, которыми смогут наслаждаться семьи и в Латвии, и в других странах мира.

"Laima - богатый традициями и по-настоящему любимый в Латвии бренд сладостей, который в этом году празднует свое 151-летие. За полтора века было бесчисленное множество важных событий и вех и в истории предприятия, и всей отрасли производства сладостей. Сегодня мы вместе пожинаем плоды труда, над которыми команда Orkla вместе с партнерами работала несколько последних лет, чтобы у Laima появился новый дом. Все ранее запланированное в процессе строительства и плане развития успешно выполнено, и, открывая новую фабрику Laima, мы не только перелистываем новую страницу в истории кондитерской промышленности Латвии, но и начинаем новую главу", - подчеркивает Том Дидрихсонс, председатель правления Orkla Latvija.

"Сильные, ориентированные на экспорт производственные предприятия - основа роста нашего народного хозяйства и благосостояния населения. Сегодня для меня настоящая честь посетить одно из таких предприятий, открывая новую фабрику всеми любимого бренда Laima. Инвестировав в новое, современное производство в Латвии, Orkla Latvija не только осуществило очередной инвестиционный проект в нашей стране, но и создало новые рабочие места, а в будущем - дополнительные поступления в государственный бюджет в виде налогов. Это важное событие является одним из ярких примеров умной реиндустриализации - возрождения производства в Латвии с новой мощью. Поздравляю руководство и сотрудников предприятия с открытием нового производства, что означает и гарантированное присутствие продукции Laima на полках магазинов, и повышение общего благосостояния нашей страны", - подчеркивает премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

На новой фабрике Laima ФОТО: Пресс-фото

Строительство фабрики было начато в октябре 2017 года, в октябре 2019 года отмечался праздник стропил нового производства Laima, а в январе 2020-го в фундамент фабрики была замурована символическая капсула времени с посланием для будущих поколений.

Laima - самый узнаваемый бренд сладостей в странах Балтии, который объединяет историю всей кондитерской промышленности Латвии на протяжении нескольких столетий. В настоящее время в портфеле продукции Laima более 250 различных продуктов, которые доступны в Латвии и за рубежом. Продукция Laima продается в 20 странах мира: Литве, Эстонии, Беларуси, Дании, Греции, Великобритании, Ирландии, Израиле, Исландии, Италии, Канаде, Молдове, Нидерландах, Норвегии, Португалии, России, Словакии, Испании, Германии и США.