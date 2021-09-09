Специалисты индустрии красоты: эпидемиологические требования способствуют росту теневой экономики

Она отметила, что большинству работающих в индустрии красоты было разрешено до 1 сентября работать без ковид-сертификата, в том числе мастерам маникюра и парикмахерам, а для таких специалистов, как косметологи, требование о сертификате действует уже несколько месяцев.

Улберте указала, что и ранее все мастера должны были соблюдать условия эпидемиологически безопасного предоставления услуг - использовать маски и респираторы, проветривать помещения, выполнять требования по площади на одного клиента и др.

Без изменений

"С 1 сентября ничего из этого не было отменено, но и нового ничего не введено. Даже после 1 сентября те, кто не был вакцинирован по разным причинам, могут продолжать работать, только им нужно найти время, чтобы каждую неделю делать тест на Covid-19", - сказала Улберте, добавив, что это же относится и к получателям услуг - вакцинированный работник может обслуживать любого клиента, но с учетом требований эпидемиологической безопасности и оказывая услугу один на один.

В то же время в крупных салонах красоты, где в одном большом помещении одновременно работают несколько мастеров - парикмахеры и мастера маникюра - с 1 сентября, по словам Улберте, началась "невыполнимая миссия", если только владелец салона не решил, что в его салоне работают только привитые мастера и обслуживают только привитых клиентов. Для того, чтобы принимать всех клиентов, необходимо обеспечить индивидуальное оказание услуг, а это означает, что другие сотрудники в это время не работают, что, в свою очередь, означает, что они не смогут достаточно заработать, чтобы покрыть расходы на аренду помещений и получить прибыль.

"Если правительство надеется, что, загнав большую часть сферы в тупик, будет способствовать быстрому охвату вакцинацией, то это утопия.

Гарантировано только одно достижение - рост серой зоны экономики и разрушение частного бизнеса", - подчеркнула Улберте.

По ее словам, это также приведет к увеличению числа случаев Covid-19, поскольку оказание и получение услуг в индустрии красоты в несоответствующих условиях увеличивает риск заражения не только Covid-19, но и любыми другими инфекционными заболеваниями.