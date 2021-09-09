В пятницу в Латвии - снова лето!
В пятницу, 10 сентября, в Латвии ожидается солнечная погода, облачность сохранится только на севере страны, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 10 сентября, в Латвии ожидается солнечная погода, облачность сохранится только на севере страны, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем воздух прогреется до +23...+25 градусов, местами на севере и морском побережье - до +20...+22 градусов.
Осадков не ожидается, ночью и ранним утром местами возможен туман.
В столице температура воздуха составит около +24 градусов.