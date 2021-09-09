Чт, 9.09.2021
Даже если из-за влияния Covid-19 количество рейсов осенью и зимой будет меньше, чем запланировано в настоящее время, аэропорту потребуется дополнительный персонал. Аэропорт "Рига"
Аэропорт "Рига"
1

В пятницу в Латвии - снова лето!

Жара. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В пятницу, 10 сентября, в Латвии ожидается солнечная погода, облачность сохранится только на севере страны, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем воздух прогреется до +23...+25 градусов, местами на севере и морском побережье - до +20...+22 градусов.

Осадков не ожидается, ночью и ранним утром местами возможен туман.

В столице температура воздуха составит около +24 градусов.


НАВЕРХ
Back