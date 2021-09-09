Чт, 9.09.2021
Учитывая, что заболеваемость в Латвии растет, нужно понимать, что своевременная вакцинация, особенно тем, кто болен чем-то другим, может только помочь. Уга Думпис, инфектолог
Уга Думпис, инфектолог

Коронапозитивного человека в Эстонии не пустили в самолет

Самолет авиакомпании Delta. ФОТО: Bayne Stanley

В среду, 8 сентября, 32-летний мужчина, накануне сдавший положительный тест на коронавирус, пытался попасть в самолет на рейс из Таллинна в Лондон, пишет Rus.Postimees.

В аэропорту выяснилось, что у пассажира имеется действующая обязанность по нахождению в карантине. Работники связались по телефону с Департаментом здоровья и фирмой Synlab, которые подтвердили, что 7 сентября он получил положительный результат теста.

В интересах здоровья других пассажиров в самолет его не пустили и отправили домой.


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