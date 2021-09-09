Пт, 10.09.2021
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Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: семь пострадавших

ФОТО: LVC

Семь человек пострадали в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия на Вентспилсском шоссе перед Пуре, в направлении из Тукумса, сообщили в Службе скорой медицинской помощи (NMPD).

В NMPD сообщили, что сообщение о случившемся поступило в 17:30.

В результате дорожно-транспортного происшествия один человек получил несколько телесных повреждений и в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Пять пострадавших доставлены в больницу в средне-тяжелом состоянии.

Тукумское отделение Госполиции сообщило в социальных сетях, что на дороге Рига - Вентспилс перед Пуре, в направлении из Тукумса, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Из-за аварии на данный момент шоссе перекрыто.

Представитель Тукумского отделения Госполиции Даце Калниня сообщила LETA, что авария произошла на 82-м километре Вентспилсского шоссе, где столкнулись четыре автомобиля.

Она добавила, что в результате аварии автомобиль BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. При столкновении грузовик перевернулся и упал на автомобиль Opel. В столкновении пострадал и Volkswagen Caddy. Полиции Тукумского района известно о семи пострадавших.


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