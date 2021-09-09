Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: семь пострадавших, шоссе перекрыто

В NMPD сообщили, что сообщение о случившемся поступило в 17:30.
В результате дорожно-транспортного происшествия один человек получил несколько телесных повреждений и в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Пять пострадавших доставлены в больницу в средне-тяжелом состоянии.
Тукумское отделение Госполиции сообщило в социальных сетях, что на дороге Рига - Вентспилс перед Пуре, в направлении из Тукумса, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Из-за аварии на данный момент шоссе перекрыто.
Представитель Тукумского отделения Госполиции Даце Калниня сообщила LETA, что авария произошла на 82-м километре Вентспилсского шоссе, где столкнулись четыре автомобиля.
Она рассказала, что в результате аварии автомобиль BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. При столкновении грузовик перевернулся и упал на автомобиль Opel. В столкновении пострадал и Volkswagen Caddy. Полиции Тукумского района известно о семи пострадавших.