Спасение соседа. Сколько теряет Россия на поддержке Беларуси

Европейские инвестиции
Единственный канал финансирования, по которому Россия не была главным источником поступления денег для Беларуси - это прямые иностранные инвестиции (вложения иностранных компаний в проекты в другой стране). До объявления экономических санкций, по данным белорусского минфина, главным источником таких инвестиций был Евросоюз.
Основной поток прямых европейских инвестиций шел из Кипра, который давно является популярной низконалоговой юрисдикцией для компаний из многих стран, включая Россию и Беларусь. Фактически через Кипр инвестировать в Беларусь могут российские или белорусские компании. Кроме Кипра из европейских стран в Беларусь инвестировали компании из Нидерландов, Германии, Польши, Латвии, Великобритании и Ирландии.
Те европейские компании, которые сейчас работают с белорусскими проектами, будут "придерживать инвестиции" из-за непредсказуемости условий для ведения бизнеса, предполагает директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.
"Как показал пример санкций против России, объем ПИИ резко сокращается не из-за наличия прямого запрета на них, а из-за рисков ужесточения санкционного режима, меньшей предсказуемости бизнес-условий, экономической и политической системы в стране", - говорит Полевой.
За 2019 год Беларусь получила в качестве прямых инвестиций около 7,2 млрд долларов (чистых - 1,3 млрд долларов), следует из данных минфина. Почти половина поступила из ЕС, около 26% - из России. В первом квартале 2020 года на страны ЕС пришлось еще больше прямых инвестиций - 59%, на Россию - около 27%, на Китай - всего 4%.
Потери для российского бюджета
Финансовая поддержка России в последние годы снижается из-за уменьшения объема энергетических субсидий, отмечают аналитики S&P.
В условиях санкций и закрытых внешних рынков российские кредиты остаются одним из немногих источников внешнего финансирования Беларуси, считает Дмитрий Полевой из "Локо-Инвест".
"Насколько они компенсируют ущерб от западных санкций, сказать сложно, учитывая, что санкции в полной мере пока не оценить, и точного понимания по объему кредитов от России мы не имеем", - говорит Полевой.
Для России кредит в 1,5 млрд долларов, который она выдает Беларуси, это некритичные деньги, полагает директор белорусского центра экономических исследований Катерина Борнукова.
С Борнуковой согласен российский экономист Евгений Гонтмахер. "Беларуси эти 1,5 млрд помогают закрыть многие дыры, которые появляются у Лукашенко. Для России это небольшие деньги", - говорит Гонтмахер.
Однако в такой финансовой помощи есть большие риски для России, поскольку в мировом сообществе Александр Лукашенко является нелегитимным президентом, поясняет Гонтмахер. Экономист считает, что все экономические сделки, которые проводятся, формально нелегитимны.
"По факту это, конечно, невозвратные кредиты. Если в Беларуси будет смена власти, новое руководство Беларуси может сказать России и Евразийскому фонду: "Друзья, вы дали деньги нелегитимному президенту, мы их отдавать не будем". В этом очень большие риски для России. У нас, наверно, эти деньги уже считаются списанными", - говорит Гонтмахер.
При этом если кредиты должны быть возвращены с процентами, то энергетические субсидии точно являются безвозвратными потерями для России, отмечают многие экономисты.