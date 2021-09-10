Спасение соседа. Сколько теряет Россия на поддержке Беларуси

Россия является не только основным торговым партнером Беларуси, но и главным кредитором. В сентябре прошлого года, когда в Беларуси еще продолжались массовые акции оппозиции, Путин пообещал выдать стране кредит в 1,5 млрд долларов. К тому моменту задолженность Беларуси уже составляла почти 8 млрд долларов.

Кроме межгосударственных кредитов, Россия помогает Беларуси и другими способами: она предоставляет ей скидки на газ, а также поставляет нефть и нефтепродукты беспошлинно.

"Всего наш российский бюджет недополучил 22,3 млрд долларов. Все это является не чем иным, как прямой и косвенной поддержкой нашего союзного белорусского государства", - говорил в 2017 году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. К 2021 году эта сумма значительно увеличилась.

Русская служба Би-би-си по открытым данным и заявлениям оценила финансовую зависимость Беларуси от России.

Российские кредиты

За 2020 год, который был для Беларуси не только пандемийным, но и протестным, госдолг страны увеличился на 29% по сравнению с предыдущим годом. В конце прошлого года белорусские власти отчитывались о причинах: на рост повлияло не только ослабление белорусского рубля, но и сверхплановые заимствования. Таким образом власти создавали резерв для финансирования платежей по госдолгу в 2021 году.

По данным белорусского минфина, к началу августа 2021 года общий долг Беларуси - и внешний, и внутренний - достиг 57,4 млрд белорусских рублей (22,8 млрд долларов). К концу этого года Беларуси предстоит выплатить кредиторам около 1 млрд долларов.

ФОТО: BBC

Основную долю в графике погашения долговых обязательств составляют кредиты России и Китая. То есть новые российские кредиты будут, скорее всего, направлены на погашение старого долга перед этими двумя странами.

Беларусь является для России крупнейшим государственным должником. По данным Всемирного банка, долг Беларуси перед Россией в конце 2019 года составлял 8,1 млрд долларов.

Владимир Путин выдает деньги Беларуси, даже когда Александр Лукашенко нелестно отзывается о России. Во время избирательной кампании летом прошлого года белорусский президент и его окружение не раз обрушивались на Россию с критикой - то обвиняя во вмешательстве в президентские выборы через "кукловодов" в "Газпроме" и в дестабилизации обстановки в стране, то ругая российское правительство за невыгодные условия экономического сотрудничества.

В декабре 2019 года Лукашенко заявил, что Россия может не рассчитывать на подписание дорожных карт экономической интеграции в рамках Союзного государства, если российское правительство не выполнит ряд условий.

28 союзных программ обсуждаются уже больше 20 лет. Но все это время их проекты ни разу не были представлены властями.