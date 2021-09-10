Видео ⟩ Передача: координирует ли кто-то беспорядки в лагерях мигрантов в Литве и Латвии извне?

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте говорит, что недавние события позволяют сделать вывод о том, что кто-то сознательно ищет возможности дестабилизировать ситуацию в стране.

Между тем Служба государственной безопасности (VDD) пока не видит оснований для таких опасений.

"Согласно VDD, инциденты, связанные с соблюдением общественного порядка в местах проживания лиц, незаконно пересекших границу Литвы и Латвии, не связаны между собой.

Кроме того, в настоящее время у Службы нет оснований полагать, что инциденты в центре для соискателей убежища "Муцениеки", напрямую связаны с публично объявленными акциями протеста против мер безопасности, введенных для снижения уровня заболеваемости", - говорится в сообщении.

Видео: Сюжет программы Panorāma на латышском языке

Между тем TV3 удалось выяснить, что драка, которая случилась во вторник была основана на этнических разделениях между арабами и курдами.

🇱🇻 Tā izskatījās imigrantu nemieri #Mucenieki #Latvija. Video tika izplatīts sociālā tīklā "TikTok" un izplatās arī citos tīklos.pic.twitter.com/L9yyWHQUrf — BreakingLV (@breakinglv) September 9, 2021

Как TV3 указал PMLP, среди мигрантов также есть неформальные лидеры, которые принимали активное участие в организации беспорядков, но "за это не будет никакого наказания, поскольку не запрещено организовывать протесты в условиях демократии".