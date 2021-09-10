Пт, 10.09.2021
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об Эгиле Левитсе
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Видео ⟩ Передача: координирует ли кто-то беспорядки в лагерях мигрантов в Литве и Латвии извне?

ФОТО: Ekrānšāviņš

На этой неделе практически одновременно ухудшилась ситуация в лагерях для мигрантов в Латвии и Литве. На видеозаписях зафиксированы протесты мигрантов и угрозы сломать ограждения. Уже наблюдались различные совпадения, что заставляет МВД Литвы опасаться, не координируются ли протесты извне, сообщает Panorāma.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте говорит, что недавние события позволяют сделать вывод о том, что кто-то сознательно ищет возможности дестабилизировать ситуацию в стране.

Между тем Служба государственной безопасности (VDD) пока не видит оснований для таких опасений.

"Согласно VDD, инциденты, связанные с соблюдением общественного порядка в местах проживания лиц, незаконно пересекших границу Литвы и Латвии, не связаны между собой.

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Кроме того, в настоящее время у Службы нет оснований полагать, что инциденты в центре для соискателей убежища "Муцениеки", напрямую связаны с публично объявленными акциями протеста против мер безопасности, введенных для снижения уровня заболеваемости", - говорится в сообщении.

Видео: Сюжет программы Panorāma на латышском языке 

Между тем TV3 удалось выяснить, что драка, которая случилась во вторник была основана на этнических разделениях между арабами и курдами.

Как TV3 указал PMLP, среди мигрантов также есть неформальные лидеры, которые принимали активное участие в организации беспорядков, но "за это не будет никакого наказания, поскольку не запрещено организовывать протесты в условиях демократии".

Видео: Сюжет программы TV3 на латышском языке


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