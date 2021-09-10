Омбудсмен: Очная учеба для студентов только с Covid-сертификатом не нарушает права человека

Омбудсмен получил заявления от жителей о новом порядке проведения обучения в новом учебном году. Утверждается, что процедура, при которой с 11 октября учебу смогут продолжить только те студенты, у которых есть сертификат о выздоровлении или вакцинации, является дискриминационной по отношению к невакцинированным студентам.

Янсонс отметил, что ограничение права на обучение непривитых лиц предусмотрено постановлением Кабинета Министров (КМ), согласно которому учеба в основном проводится очно только для вакцинированных, переболевших Covid-19 и до этого года 10 октября - прошедших тестирование. Обучение проходит дистанционно только в том случае, если вуз сам принял такое решение при условии, что уровень качества обучения не снизится.

Омбудсмен отмечает, что эти утверждения обоснованы и что нарушение прав человека - не установлено.

Таким образом, можно сделать вывод, что ограничение соответствует Конституции.

Чтобы найти удачное решение ситуации, которое было бы выгодно как студенту, так и выбранному вузу, омбудсмен предлагает связаться с вузом для обсуждения конкретной ситуации и возможных решений. По ним можно было бы начать или продолжить обучение в университете по одной из предложенных моделей организации учебного процесса.

Как пояснил омбудсмен, в соответствии с уже упомянутыми постановлениями Кабинета Министров, с возобновлением учебного процесса осенью, освоение учебного процесса фактически может происходить двумя способами. Во-первых, реализация и освоение учебных программ должны в первую очередь происходить очно и в такой модели обучения смогут принять участие только вакцинированные, переболевшие Covid-19 и до 10 октября этого года - прошедшие тестирование.

Однако, поскольку высшие учебные заведения имеют право принимать решение о полном или частичном прохождении индивидуального курса дистанционно, при наличии уважительной причины вузы также могут определять организацию учебного процесса, при котором часть обучения проходит очно, а часть - удаленно, при условии, если качество образования не ухудшится.

Поскольку очные практические занятия могут сыграть важную роль в процессе получения высшего образования, которое не всегда может быть качественно организовано дистанционно, возобновление очного обучения в университетах и, следовательно, полноценный процесс подготовки специалистов является необходимым в интересах всего общества.