Лечение Covid-19 при помощи LED-света: как это возможно?

В 2015 году он же стал сооснователем KnowBio, которая была создана для разработки терапевтических приборов для лечения различных болезней. Компания, которая в настоящее время смогла привлечь 75 миллионов долларов венчурных инвестиций, создала дочерние компании для каждой отрасли терапии, и одна из них - EmitBio.

Технология EmitBio была создана на базе исследования компании, в котором ученые стимулировали иммунную реакцию с помощью света разных частот, которые излучают светодиоды (LED).

Когда мир захватила пандемия Covid-19, EmitBio начала экспериментировать с частотами, которые потенциально могли бы влиять на вирус SARS-CoV-2. Компания использовала ткани легких человека, которые вырастили в лаборатории.

Первые результаты были обнадеживающими - они показали, что в лабораторных условиях LED-освещение может уменьшить концентрацию вируса. А в среду компания заявила, что эти эксперименты показали 99-процентную эффективность в уничтожении дельта-варианта вируса. Вирус из клеток легких исчезал спустя три дня использования прибора дважды в день по пять минут.

Кроме того, компания начала использовать прибор вне лаборатории на добровольцах. В недавнем исследовании 31 человек с легкими и умеренными симптомами Covid лечился при помощи LED-устройства. Это было двойное слепое исследование с еще одной группой - контрольной, которую лечили бутафорским прибором.

Результаты данного исследования свидетельствуют, что концентрация вируса при использовании данного прибора уменьшилась. У этих пациентов также примерно на два дня раньше, чем у пациентов в контрольной группе, исчезли симптомы.

Нейт Стаско, 31-летний генеральный научный директор EmitBio, объясняет, что компания видит два способа, помогающих устройству достичь таких результатов. Во-первых, свет действует прямо на вирус и не дает ему размножаться. Во-вторых, частота света провоцирует образование оксида азота, который иммунная система тела использует для борьбы с инфекционными болезнями. Уже было проведено несколько исследований, кроме исследования EmitBio, которые изучали потенциал оксида азота в лечении пациентов с коронавирусом.

"Этот механизм получил доверие и может помочь освободить верхние дыхательные пути от вируса - вероятно, поэтому людям было лучше после использования прибора", - заявил доктор Дэйви Смит, председатель отделения инфекционных болезней и мирового здравоохранения при Университете Калифорнии в Сан-Диего. Он не работает на EmitBio, но изучил информацию, обнародованную компанией. При этом, хоть он и признает действенность прибора, у него возник вопрос к подходу компании: как они могут остановить развитие болезни в легких, если свет туда не попадает? "Что нам действительно необходимо, так это остановить развитие осложнений, чтобы люди не попадали в больницы и оставались живы. Самые большие осложнения происходят тогда, когда вирус попадает в нижние дыхательные пути", - подчеркивает Смит. Поэтому доктор допускает, что прибор EmitBio может помочь людям, которые недавно имели контакт с больным коронавирусом.

В настоящее время EmitBio сотрудничает с Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (FDA), чтобы их прибор получил разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях. А до этого компании нужно получить зеленый свет от регулятора.

Кроме того, учреждение недавно начало новое исследование, к которому планируется привлечь 120 человек с легкими и умеренными симптомами вируса.