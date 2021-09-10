Выявлено 489 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 238,4
За минувшие сутки в Латвии выявлено 489 новых случаев Covid-19, поступило сообщение о четырех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 489 новых случаев Covid-19, поступило сообщение о четырех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастную категорию от 70 до 89 лет.
395 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 94 - привитыми от Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 222,2 до 238,4 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 44 118 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,1%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 146 381 человека, 2602 заразившихся коронавирусом скончались.