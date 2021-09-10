Пт, 10.09.2021
Лучший комик Латвии об Эгиле Левитсе
об Эгиле Левитсе

Выявлено 489 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 238,4

ФОТО: Kzenon/shutterstock.com

За минувшие сутки в Латвии выявлено 489 новых случаев Covid-19, поступило сообщение о четырех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастную категорию от 70 до 89 лет.

  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

395 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 94 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 222,2 до 238,4 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 44 118 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,1%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 146 381 человека, 2602 заразившихся коронавирусом скончались.


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