Выявлено 489 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 238,4

Умершие входили в возрастную категорию от 70 до 89 лет.

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

395 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 94 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 222,2 до 238,4 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 44 118 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,1%.