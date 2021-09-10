Чемпиону мира по футболу грозит пять лет тюрьмы за избиение матери своих детей

Боатенг обвиняется бывшей женой в домашнем насилии во время отпуска в 2018 году. По её словам, футболист избил её и укусил.

Обвинение экс-игроку "Баварии" в избиении матери двух своих сыновей прозвучало еще три года назад. Но судебное заседание несколько раз откладывалось из-за положительных тестов на коронавирус у различных участников процесса.

"Это свидетельские показания против свидетельских показаний, и у бывшего партнёра Боатенга нет доказательств, подтверждающих обвинения", - цитирует адвоката Жерома Sports.ru.

Своей вины Боатенга не признает. Если же его признают виновным, то могут оштрафовать или посадить в тюрьму на срок до пяти лет. Также пара судится из-за опеки над детьми.

Жером Боатенг является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии. Вместе с "Баварией" футболист восемь раз становился чемпионом Германии и дважды побеждал в Лиге чемпионов. В текущем сезоне он провёл за "Баварию" 23 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Напомним, в феврале 2021 года в Германии была найдена мёртвой модель Касия Ленхард, которая всего за неделю до этого рассталась с Жеромом Боатенгом. Полиция утверждала, что смерть Ленхард не носила насильственный характер. В интервью Bild спортсмен заявлял, что решил расстаться с девушкой после того, как она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезалась в уличный фонарь на его автомобиле.