Видео ⟩ Супруга Михаэля Шумахера впервые о жизни после трагедии: "Я сделаю всё, чтобы ему было хорошо"

Новый фильм о жизни легендарного гонщика Михаэля Шумахера эмоциональный и даёт представление о его жизни, карьере и несчастном случае во время катания на лыжах в 2013 году.

Супруга Шумахера после происшествия постоянно была рядом с мужем, но до этого семья публично не говорила о произошедшем:

"Я никогда не винила Бога в том, что произошло. Это была неудача. Всегда ужасно думать: "Почему это происходит с Михаэлем или с нами?". Но почему тогда это происходит и с другими людьми? Конечно, я скучаю по Михаэлю каждый день. Но не только мне его не хватает. Есть дети, семья, его отец и окружающие. Я думаю, что всем не хватает Михаэля, но он здесь. Это другое, но он здесь, и я думаю, это даёт нам силы".

В новом документальном фильме Коринна также рассказала об одном из последних желаний, которое Михаэль озвучил незадолго до аварии.

"Незадолго до того, как это произошло, он сказал мне: "Мы могли бы полететь в Дубай и спрыгнуть там с парашютом!"- вспоминает она.

Она также рассказала, как сейчас обстоят дела в семье: "Мы вместе. Мы живём вместе в одном доме. Мы делаем всё возможное, чтобы Михаэлю стало лучше и он чувствовал себя комфортно. Чтобы он чувствовал себя частью нашей семьи, чувствовал нашу связь. Я сделаю всё, чтобы ему было хорошо. Мы все это сделаем".

"Михаэль всегда оберегал нас, а теперь мы оберегаем Михаэля", - добавила Коринна.

Пара поженилась в 1995 году, у них родилось двое детей - сын Мик и дочь Джина-Мария. Премьера фильма о жизни Шумахера состоится на платформе Netflix 15 сентября.