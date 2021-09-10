Эволюция планшетов - от развлекательного до рабочего инструмента

Конечно, на полках магазинов хватает «голых» гладких пластинок, но сегодня они больше воспринимаются как «телевизор в постели» для взрослых или устройство компьютерных игр для детей. Планшет теперь воспринимается как серьезный рабочий инструмент только вместе с аксессуарами - клавиатурой и стилусом - и высокими техническими параметрами.

Эта философия воплощена в недавно представленном Huawei планшетном компьютере MatePad 11, который даже в магазине предлагается в комплекте с необходимыми аксессуарами. Самая заметная их часть - магнитные чехлы с полноразмерной клавиатурой – с большими, предназначенными для письма, кнопками, которые не менее удобны, чем на клавиатуре компьютера. Использование такой клавиатуры значительно ускоряет скорость набора текста, поэтому планшет подходит не только для ответов на текстовые сообщения, но и для написания дипломной работы. Еще один важный элемент - цифровой стилус M-Pencil второго поколения, который распознает 4096 уровней силы прикосновения. Поэтому письмо и рисование на экране очень напоминает работу с карандашом, ручкой, фломастером или другими канцелярскими принадлежностями. Можно нажимать сильнее и получать более толстые линии, можно едва касаться экрана и рисовать почти невидимые линии толщиной с волос.

Магниты, встроенные в боковые части планшета, сильно притягивают чехол с одной стороны и стилус с другой. Это позволяет легко переносить весь комплект, не опасаясь, что какая-либо часть отделиться и упадет. Более того, даже в таком виде он остается плоским и легким - чуть более 600 граммов.

Решающее значение у экрана

Качество экрана имеет решающее значение при работе с визуальными материалами. Не только разрешение, но также цветовая палитра и частота обновления. Кто бы хотел, чтобы рисунок появлялся на экране только тогда, когда стилус уже прошел приличное расстояние от определенного места? Вот почему в MatePad 11 специальное внимание уделили этому компоненту. Разрешение экрана 10,95 дюйма соответствует стандарту QHD, включая 2560x1600 пикселей изображения. Кроме того, он способен поддерживать яркость в 500 нит, что особенно важно при работе на открытом воздухе, а также обеспечивает изображение цветовой гаммы DCI-P3. Не менее важна частота обновления экрана 120 герц в сочетании со временем задержки 2 миллисекунды. Это подходит для рисования, обработки графических материалов и компьютерных игр, потому что визуальные эффекты отображаются плавно, без рывков, которые были типичны для смарт устройств раннего поколения.

Еще один важный шаг в эволюции планшетов и их сходства с персональными компьютерами - это режим нескольких экранов. Сегодня многие уже забыли об этом, но первые планшеты могли одновременно работать только с одной программой. Чтобы перейти к другой, нужно было закрыть активное окно и открыть следующее приложение. В арсенале MatePad 11 есть режим Multi-Window, который позволяет открывать четыре окна на одном рабочем столе за раз и делать что-то свое в каждом из них. А именно, в одном окне можно писать электронное письмо, в другом продолжать участвовать в видеоконференции, и еще в каком-то - искать информацию в интернете или в папках данных устройства.

Планшет также может стать частью более широкого набора инструментов, что еще больше повысит продуктивность. Multi-screen Collaboration предлагает целых три режима, которые позволяют подключать MatePad 11 по беспроводной сети к смартфону, компьютеру или другому экрану. В результате информацию можно перенести с одного устройства на другое так же просто, как копирование из одной папки в другую прямо в памяти устройства, или одновременно использовать несколько устройств для выполнения задачи.

Будущее в руках технологий и пользователей

Отслеживая перипетии развития планшетов, нетрудно заметить, что они становятся все ближе к ноутбукам. Первые становятся крупнее и мощнее, вторые - компактнее. Некоторые футурологи убеждены, что в какой-то момент две группы устройств сольются в одну. Однако это развитие во многом будет зависеть от рыночного спроса, а также от технологических достижений.