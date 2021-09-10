Темпы вакцинации в Латвии от Covid-19 все еще остаются низкими
Темпы вакцинации от Covid-19 остаются низкими - в четверг привиты 4468 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Темпы вакцинации от Covid-19 остаются низкими - в четверг привиты 4468 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
2111 человек вчера получили первую дозу вакцины, завершили процесс вакцинации второй дозой 2252 человека. Еще 105 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.
В целом процесс вакцинации в Латвии завершили 783 376 человек, что составляет 41,62% населения страны.