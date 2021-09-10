Фото ⟩ В аэропорту "Рига" начинает работу новый путь маневрирования быстрого съезда. Зачем он нужен?

Первым новый путь маневрирования ранним утром в четверг использовало воздушное судно национальной авиакомпании airBaltic, прибывшее в Ригу из Турку.

В чем главное преимущество?

Путь быстрого съезда позволяет сократить длину пути перемещения воздушного судна для съезда со взлетно-посадочной полосы и в зоне маневрирования. Таким образом, в аэропорту во время осуществляемых на земле маневров сократится количество потребляемого топлива и время, тем самым снизятся и объемы эмиссии загрязняющих веществ - CO2, углеводорода и твердых частиц.

"Новый путь маневрирования быстрого съезда - это еще один шаг в целенаправленном продвижении аэропорта "Рига" в развитии устойчивой инфраструктуры летного поля.

Как аэропорт, который обязался до 2050 года достигнуть нулевого уровня эмиссии, аэропорт "Рига" инвестирует в то, чтобы сделать процессы на летном поле более быстрыми и эффективными и, таким образом, снизить объем выбросов загрязняющих веществ. Это инвестиции в будущее в заботе об окружающей среде и уменьшении изменений климата", - подчеркивает председатель правления аэропорта "Рига" Лайла Одиня.

ФОТО: Riga International Airport

Как проходило строительство?

Строительные работы проводила выбранная в ходе конкурса дорожно-строительная фирма SIA Binders, а общая стоимость проекта составила 2,6 миллиона евро. Строительство осуществлялось в специфическом режиме организации работ, чтобы не создавать перерывов или других затруднений для работы летного поля. Поэтому все технологические процессы строительных работ на территории летного поля осуществлялись по ночам, в промежутках между рейсами. За этот период была организована поставка материалов, логистика строительной техники и механизмов.

В рамках проекта Фонда Кохезии "Развитие безопасной и дружественной окружающей среде инфраструктуры в международном аэропорту "Рига" аэропорт "Рига" реализует масштабные работы по развитию инфраструктуры летного поля и территории аэропорта. На путях маневрирования аэропорта оборудованы осевые огни - таким образом, сделан первый шаг к тому, чтобы внедрить в аэропорту инновационную систему управления воздушными судами "следуй за зеленым" (follow the greens). Кроме того, построена посадочная площадка для вертолетов неотложной медицинской помощи и поисково-спасательной авиации, а также для военных, правительственных и других вертолетов.

ФОТО: Riga International Airport

Также при поддержке ФК перестроены подъездные пути общественной части аэропорта, модернизирована система дождевой канализации и инфраструктура освещения.

Договор с Центральным агентством финансов и договоров (CFLA) о получении средств ФК для реализации проекта аэропорт "Рига" заключил 27 декабря 2016 года. 3 июля 2017 года аэропорт получил положительное решение Европейской комиссии (ЕК) об уведомлении о государственной поддержке проекта "Развитие безопасной и дружественной окружающей среде инфраструктуры в международном аэропорту "Рига".