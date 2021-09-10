У школьников в Айзкрауле нашли в сумках марихуану и сигареты

Вместе с кинологом и служебной собакой Дарвином в учебном заведении Айзкраукле было выявлено 33 правонарушения, по которым было возбуждено 32 административных процесса и одно уголовное производство.

В ходе профилактического мероприятия 1 сентября служебная собака Дарвин обыскала 110 учеников. Собака указала на пятерых молодых людей, подозреваемых в употреблении наркотических или психотропных веществ, которых доставили на медицинское освидетельствование в соответствующее учреждение. Полиция возбудила пять дел об административных правонарушениях.

Во время проверки у четырех несовершеннолетних также были обнаружены сигареты. По всем четырем делам возбуждены дела об административных правонарушениях.

Также было установлено, что двое несовершеннолетних находились в состоянии алкогольного опьянения, и в обоих случаях правоохранители возбудили производство по делу об административном правонарушении.

8 сентября в том же учебном заведении вместе с кинологом и служебной собакой Дарвином прошла профилактическая проверка, в ходе которой полиция обнаружила, что одна молодая девушка хранила у себя электронную сигарету Exceed. У 13 несовершеннолетних было обнаружено в общей сложности 105 сигарет, а в отношении троих возбуждено дело об административном правонарушении не только за хранение табачных изделий, но и за курение.

Собака указала на четырех человек, которых по подозрению в нахождении в состоянии наркотического опьянения доставили в медицинское учреждение для освидетельствования. Трое молодых людей отказались пройти обследование, но в полиции подчеркивают, что законом предусмотрена административная ответственность за отказ от проведения анализа, что может повлечь штраф до 280 евро.