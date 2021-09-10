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Каждый из нас ищет тот самый правильный и единственный рабочий инструмент, который станет великолепным спутником и в процессе выполнения важных работ, и в минуты отдыха. Все популярнее становятся устройства, которые легко переносить, но при этом они сохраняют мощность и высокую производительность – например планшеты. Представительница творческой сферы и актриса Иева Флоренце-Виксне (Ieva Florence-Vīksne) недавно стала обладательницей нового Huawei MatePad 11 и делится впечатлениями, рассказывая о том, почему планшет вписывается в ее разноцветный ритм дня и какие функции пригодятся и студентам, и профессионалам, которые живут в постоянной спешке.

1. Удобное соединение устройств друг с другом

В первую очередь актриса выделяет функцию многоэкранного сотрудничества (Multi-screen Collaboration), потому что она наиболее полезна в быту. Иева активно использует приложение для записей, описывая свои ощущения и записывая стихи, поэтому соединение смартфона с планшетом позволяет удобно и быстро перенести начатый текст со смартфона на планшет, чтобы продолжить обработку текста и дополнить его свежими идеями. Точно так же можно поступать и с другими файлами, например фотографиями и видео.

ФОТО: Publicitātes foto

Эти возможности сотрудничества великолепно заменяют традиционную отправку файлов себе на электронную почту, на другие платформы для отправки сообщений или с помощью карты памяти, что позволяет быстрее обрабатывать данные и эффективнее выполнять работу.

2. Каждая деталь крупным планом

То, с чем сталкивается каждый представитель творческой сферы – редактирование и оценка различных визуальных материалов. Как создательница контента, Иева тоже регулярно редактирует сделанные фотографии, чтобы предоставить своим подписчикам качественный и визуально привлекательный контент, поэтому удобный просмотр в устройстве и экран высокого разрешения FullView позволяют приблизить и рассмотреть каждую самую мельчайшую деталь. Также возможности детализации устройства очень полезны при получении отправленных в журнал макетов с фотосессий – в такие моменты важно видеть каждый нюанс, поэтому Иева приближает изображения и тщательно изучает полученные визуализации.

3. Меньше вреда для глаз

Иеве, как и каждой молодой маме, хорошо знакомы бессонные ночи, но она старается проводить их с пользой. В те моменты, когда малыш спит более беспокойно, актриса делает то, на что днем не хватило времени – ищет информацию для новых проектов, читает сценарии или создает контент. В ночные часы особенно полезна возможность уменьшить синий свет на Huawei MatePad 11 и устранить мерцание экрана, что существенно снижает нагрузку на глаза при длительной работе с экраном.

4. Сохранить свой почерк в цифровом мире

Писать от руки и выражать свои эмоции на бумаге – Иевина страсть. Дома лежат бесчисленные тетради для заметок, заполненные стихотворными строчками и описанием испытанных за день эмоций, поэтому смарт-карандаш Huawei идеально подходит для их сохранения, как и при письме обычным грифельным карандашом, но при этом не тратится бумага. Благодаря улучшенной технологии чувствительности к давлению, процесс письма с помощью Huawei M-Pencil подобен традиционному – каждый штрих мгновенно появляется на экране, даря реальные ощущения.

Иева очень увлекается написанием писем, поэтому возможность доставить личное сообщение электронным способом без сканирования ее искренне радует.

5. Удобно адаптировать к разным задачам

Включенная в комплектацию планшета магнитная клавиатура, по мнению актрисы, является великолепным дополнением, позволяющим вместо двух пальцев использовать все десять для ускорения написания текста или внесения продуманных сокращений, например, в моменты использования различных программ, в том числе программы для редактирования фотографий. Также рамка клавиатуры работает как защитная крышка планшета, защищающая от царапин и повреждений в случае падений.

6. Легко и всюду

С малышом на руках каждый день разный и полон приключений, поэтому так важен рабочий инструмент, который легко переносить и можно быстро включить, чтобы успеть сделать за день все запланированное. Иева делится своим опытом и рассказывает о том, что часто вместе с сыном ползает на четвереньках и играет с игрушками, поэтому в тот момент, когда появляется какая-то срочная работа, можно удобно поставить планшет на край кровати или взять в руки, чтобы оценить степень важности работы, не отвлекаясь от своего товарища по играм. Планшет Huawei MatePad 11 компактный, легкий и быстро включается, позволяя молниеносно реагировать на неожиданно поступившие рабочие заказы.

7. Радость приготовления еды

Иева – увлеченный кулинар. Вместе с мужем и сыном она испробовала разные рецепты, чтобы понять, какие продукты питания включить в рацион, а какие нет. Планшет всегда лежит рядом на кухонном столе, чтобы можно было удобно просмотреть этапы приготовления блюда и сделать заметки о том, что получилось и какие продукты в следующий раз заменить. Также параллельно можно пополнить список покупок, чтобы не забыть их купить, находясь в магазине.

8. Отдых и развлечение

Просмотр фильмов для Иевы – это одновременно и обучение, и отдых: Иева может смотреть один фильм несколько раз и в разных жизненных ситуациях, чтобы понять актуальность текущего момента. Планшет удобно повсюду носить с собой, что позволяет сразу же посмотреть новейшие фильмы или трейлеры фильмов, которые вскоре выйдут на экраны. Сейчас для семьи актрисы актуальна новая передача ее мужа для детей «Уципуци» (“Ucipuci”), которую они вместе с мужем смотрят каждый понедельник.

9. Жизнь актрисы

Так как Иева живет в стремительном ритме, нужно думать на несколько шагов вперед, чтобы успеть сделать все необходимое для работы, семьи и для себя. Получив новый сценарий, актриса читает его на планшете и сразу же оставляет комментарии, чтобы запомнить свои первые впечатления и потом обсудить их в более свободное время. Смарт-карандаш MatePad11 позволяет делать заметки мгновенно, чтобы ни одна мысль не забылась.

ФОТО: Publicitātes foto

10. Книги и другие дополнительные средства – все в одном