На прошлой неделе в центрах социального ухода у 72 человек был выявлен Covid-19

Всего на прошлой неделе в центрах социального ухода проведен 941 тест, из которых 72, или 7,62%, были положительными. Covid-19 выявлен у 66 клиентов и шести сотрудников.

Наибольшее количество случаев Covid-19 было в Дундагском филиале государственного центра социального ухода Kurzeme, где заболели 47 клиентов и четыре сотрудника.

На прошлой неделе Covid-19 был выявлен у одного сотрудника Рижского центра социального ухода Mežciems. В центре социального ухода Venta Курземского комитета Латвийского Красного Креста выявлено 20 случаев заражения, в том числе 19 случаев у клиентов.

Во вторник правительство приняло к сведению план действий Министерства благосостояния по ограничению распространения Covid-19 в центрах социального ухода с акцентом на увеличение охвата вакцинацией.