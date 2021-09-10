Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк объявил о завершении карьеры
Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк объявил о завершении тренерской карьеры.
Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк объявил о завершении тренерской карьеры.
"Я не проявлял активности в последнее время из-за коронавируса, по совпадению, вчера я разговаривал с президентом Федерации футбола Кюрасао, и мы пришли к выводу, что лучше остановиться на некоторое время", - цитирует Хиддинка "Новая газета".
74-летний тренер сообщил изданию Voetbal International, что он не планирует возобновлять карьеру и собирается "остановиться совсем". Хиддинк приобрёл известность благодаря работе с национальными сборными на крупных международных турнирах. Он тренировал сборные Нидерландов, Южной Кореи, Австралии, Турции и Китая.
С 2006 по 2010 год Хиддинк был главным тренером сборной России. Именно под его руководством команда России в группе обошла Англию и вышла на чемпионат Европы 2008 года. Таким образом, тренер помог команде впервые за 20 лет преодолеть групповой этап, а также стать бронзовым призёром чемпионата Европы.
Последним местом работы голландского тренера стала сборная Кюрасао, контракт с ней был рассчитан до 2022 года. Хиддинк тренировал такие клуба, как "Фенербахче", "Валенсия", "Реал Мадрид", "ПСВ", "Реал Бетис", "Челси" и "Анжи".