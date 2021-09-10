Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк объявил о завершении карьеры

"Я не проявлял активности в последнее время из-за коронавируса, по совпадению, вчера я разговаривал с президентом Федерации футбола Кюрасао, и мы пришли к выводу, что лучше остановиться на некоторое время", - цитирует Хиддинка "Новая газета".

74-летний тренер сообщил изданию Voetbal International, что он не планирует возобновлять карьеру и собирается "остановиться совсем". Хиддинк приобрёл известность благодаря работе с национальными сборными на крупных международных турнирах. Он тренировал сборные Нидерландов, Южной Кореи, Австралии, Турции и Китая.

С 2006 по 2010 год Хиддинк был главным тренером сборной России. Именно под его руководством команда России в группе обошла Англию и вышла на чемпионат Европы 2008 года. Таким образом, тренер помог команде впервые за 20 лет преодолеть групповой этап, а также стать бронзовым призёром чемпионата Европы.