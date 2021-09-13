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Сезон немецкой Бундеслиги в полном разгаре и, хотя действующий чемпион – мюнхенская «Бавария» в начале сезона не получила максимальное количество очков, Роберт Левандовски и Серж Гнабри уже доказали, что являются одними из лучших нападающих в Бундеслиге. Важные очки в борьбе за престижную победу потерял и «Дортмунд» с Эрлингом Холанном. Неделю за неделей Бундеслига утверждает себя в роли одной из самых выдающихся лиг. Смотри прямые трансляции всех игр Бундеслиги каждую неделю на стриминговой платформе „Viaplay”.

Турнир Лиги Европы, в котором участвуют лучшие футбольные клубы мира, начинается 15 сентября. В прошлом сезоне «Вилльяреал» в матче-марафоне победил «Мачестер Юнайтед» со счетом 12:11. В этом сезоне в Лиге Европы не играет ни один из финалистов. Интересно, кто выиграет престижный кубок сезона 2021/2022 годов? Узнайте на стриминговой платформе „Viaplay”.

14 сентября начнется первая игра европейской Лиги конференций UEFA, болельщики Лиги конференций смогут следить за результатами лучших игроков всего мира. Скорее всего, за кубок будут бороться Гарри Кейн и «Тоттенхем», но и «Рома» с Лоренцо Пеллегрини и Генрихом Мхитаряном тоже будут претендовать на титул чемпиона.

А может нас удивит какая-то менее известная команда – получит кубок и будет квалифицироваться на следующий сезон Лиги Европы? Смотри прямые трансляции всех игр Лиги конференций UEFA на платформе „Viaplay”.

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