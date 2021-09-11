Милана Можейко (12 лет) – самая маленькая героиня проекта "Чайки" "Новые территории". Несмотря на юный возраст, ей есть чем гордиться и чем удивлять. Днём Милана учится в школе в Висагинасе, а вторую часть дня занимается фигурным катанием в Даугавпилсе. С трёх лет Милана стоит на коньках, привозит с соревнований призовые места и мечтает об Олимпийских играх. Когда закрылись границы из-за чрезвычайной ситуации, девочка осталась жить в Даугавпилсе у своего тренера, чтобы не прерывать тренировочный процесс.

"Чтобы уже в 7 утра стоять на льду"

Когда Милане было три с половиной года, родители девочки увидели объявление о наборе хобби-класса по фигурному катанию в Даугавпилсе и решили отправить туда своего ребёнка. Мама Миланы свой выбор объясняет тем, что фигурное катание – красивый вид спорта и подходит их девочке. "Мои родители не занимаются спортом профессионально, папа работает за границей, а мама в салоне красоты", – делится с нами Милана.

Возможность заниматься тем, чего нет в Висагинасе, и привела Милану в Даугавпилс. "У нас город маленький, такого спорта у нас нет. Было интересно попробовать катание на льду, несмотря на расстояние и другую страну".

Сначала Милана занималась два раза в неделю – по вторникам и субботам. "И целый год каждый вторник я просыпалась в 5 утра, в 6 утра выезжала из дома, чтобы уже в 7 стоять на льду и быть готовой к тренировкам". Сейчас Милана тренируется уже три раза в день – две тренировки на льду и одна сухая.

ФОТО: Жанна Шилейнис-Шилейко

"Знает, чего хочет"

На дорогу из дома до Ледового дворца уходило около 50-ти минут, но для семьи это не было проблемой. Однако пандемия перевернула привычный распорядок. "Так как границы между Литвой и Латвией во время карантина были закрыты, мне пришлось несколько месяцев жить у тренера, чтобы продолжать тренировки и оставаться в спортивном режиме", – рассказывает юная спортсменка. А мама Ирина добавляет, что Милана очень скучала по своим родным и любимой собаке. "Во время пандемии было тяжело. Прежде всего, конечно, Милане. Это же ещё маленький ребёнок, ей нужна семья. И спасибо нашему тренеру, что дала возможность ей расти дальше и не приостанавливать рабочий процесс. Понятное дело, Милана скучала, но мы со всем справились. Она у нас знает, к чему стремится, чего хочет".

"Я делаю все с удовольствием"

Несмотря на юный возраст, Милана осознанно подходит к своему занятию. "У меня никогда не было мысли бросить фигурное катание, я иду до конца и делаю всё с удовольствием. Мне нравится чувствовать своё тело, когда катаешься, нравится хореография, ещё я очень люблю прыгать и вращаться".

И возможно в этом секрет успеха Миланы, ведь в её "копилке" в основном первые места. "Ещё в 2019 году я стала победителем чемпионата Латвии и Литвы в своей категории. Да и без мест я никогда не оставалась. В моей фигурной жизни всего одно третье место, и я тогда очень расстраивалась, даже дошло до слёз. Но в итоге я ещё больше зарядилась, хотела выйти на следующий старт и показать, что то третье место – случайность".

ФОТО: Жанна Шилейнис-Шилейко

"Тренировка мне важнее"

Милана откровенно признаётся, что профессиональный спорт требует определённых жертв. "Нужно постоянно поддерживать себя в форме и многим жертвовать. Я немного жертвую своим детством, потому что, пока другие дети гуляли и играли, я шесть раз в неделю ездила на тренировки. Утром выезжала из дома и вечером возвращалась обратно".

Девочку не смущает реакция друзей, которые не понимают, зачем ей всё это. "Были, кто говорил, что лучше пойти погулять. А я всегда отвечала, что нет, я не могу, тренировка важнее". Милана рассказывает, что после того, как несколько месяцев она прожила в Даугавпилсе, некоторые друзья перестали с ней общаться. "Но я не расстроилась. У меня своя цель. У меня цель не гулять, а двигаться дальше, развиваться и расти. И сейчас у меня есть друзья с фигурного катания".

Несмотря на плотный график тренировок, Милана успевает хорошо учиться. "Спорт мне не мешает, потому что учителя относятся ко мне с пониманием и идут навстречу. Утром у меня обычно была школа где-то до часа, а потом я ехала на тренировку, но приходилось отпрашиваться с последнего урока. Отпускали без проблем". Оценки у Миланы высокие, в основном – 8-10 баллов. И больше всего ей нравится математика.

"Это её выбор и её жизнь"

Мама Миланы говорит, что на свою дочь они не давят, просто стараются её направить. «Если Милана однажды скажет, что больше не хочет заниматься, я думаю, что у нас ещё будет разговор на эту тему – попытаемся разобраться. Но если она будет стоять на своём, то мы пойдём навстречу. Это её выбор и её жизнь. Мы можем только помочь принять решение".

ФОТО: Из личного архива Миланы Можейко

"Чтобы помочь мне вырасти настоящим спортсменом"

Юная спортсменка очень благодарна своему первому тренеру Наталье Мишковской за её вклад в самом начале пути. "В моей жизни не было ни одного дня, когда я хотела пропустить тренировку, я всегда летела туда с радостью и воодушевлением. Именно она привила мне любовь к фигурному катанию".

А потом Милану передали в руки другому тренеру – Алисе Мишковской, которая поддержала Милану в один из самых трудных периодов. "Когда я подросла и настало время переходить в спортивную школу, мы столкнулись с трудностями, так как я была гражданкой другого государства. Но мой тренер приложил все усилия, оказал огромную помощь при получении вида на жительство и документов для поступления в спортивную школу в Латвии, чтобы помочь мне вырасти настоящим спортсменом".

"Фигурное катание – это моя жизнь"

Милана считает, что фигуристка должна быть целеустремленной, терпеливой и очень желать совершенствоваться. Но сама себе юная спортсменка признаётся в том, что ей не хватает уверенности в себе. "На соревнованиях некоторые выходят и совсем не боятся. Идут уверенно на старт, откатают программу – всё чисто. А я могу очень волноваться, и это волнение может негативно сказаться на моём выступлении".

Но даже плохо откатанная программа не позволяет Милане опускать руки, ведь это занятие дало ей очень многое. "Фигурное катание – это моя жизнь. Оно подарило мне настоящих друзей, лучших наставников и цель жизни".

"Попасть на Олимпиаду и выиграть"

Планы у Миланы грандиозные, в свои 12 лет девочка знает, чего хочет. "Хочу закончить школу, а потом работать тренером по фигурному катанию. Ведь все когда-то уходят из спорта, но по-разному, кто-то в 14 лет, кто-то в 16, а кто-то и в 32 ещё катается. Но ещё я очень хочу попасть на Олимпиаду и выиграть, достойно представить свою страну и двигаться дальше". Мечтает Милана и о золоте чемпионата Европы и мира, о мировых постановках ледового шоу. А ещё, как и её тренер, она хотела бы однажды взять и обучить такую же маленькую девочку, хотела бы вырастить из неё настоящую спортсменку.

История Миланы удивительна тем, что даже в таком ещё маленьком человеке умещается невероятная сила духа, желание и стремление идти дальше, большие мечты и амбиции. А ещё Милана успевает жить в двух городах сразу, хорошо учиться и целиком отдаваться любимому делу. И после общения с ней нет никаких сомнений, что всё обязательно получится. Так что, открывать новые территории можно в любом возрасте, будь это первое выученное слово или тренировки в другом городе. И ведь все мы своего рода открыватели, но главное, чтобы мы верили в себя и нам нравилось то, что мы делаем.

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