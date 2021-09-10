Видео ⟩ В Рижской Восточной больнице появился специальный робот-дезинфектор

Робот-дезинфектор перемещается по комнате автоматически или вручную и с помощью УФ-света нейтрализует до 99,99% бактерий и вирусов как на различных поверхностях, так и в воздухе за одну минуту. УФ-свет убивает микроорганизмы структуры ДНК и РНК, включая коронавирус, снижая риск распространения инфекции.

Робот весит 120 килограммов, он может работать два часа, а зарядка занимает пять часов. Он также оснащен датчиками. Если во время работы на дороге возникает препятствие, робот останавливается и возобновляет работу только тогда, когда вокруг него нет препятствий.

Такого вида роботы во время пандемии в других странах используется не только в медицинских учреждениях, но и в социальных учреждениях, школах, аэропортах, торговых центрах, пищевой промышленности и аптеках.

Робот-дезинфектор производится в Дании, его дистрибьютором в Латвии является компания SIA Diamedica. Цена робота составляет 63 000 евро (без НДС), Рижская Восточная больница получила это устройство в подарок от Евросоюза.