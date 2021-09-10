Фото ⟩ Несколько тысяч людей в Вильнюсе протестовали против антиковидных ограничений

Полиция утверждает, что на митинг собрались около трех тысяч человек, однако их число продолжает расти. Инцидентов пока не зафиксировано.

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Против вакцинации и ЛГБТ

По утверждению Союза семей, в сегодняшнем митинге должны принять участие от 5 до 10 тыс. человек.

Протестующий Валдас сказал, что прибыл на площадь, поскольку его ребенок, студент первого курса, был вынужден привиться, чтобы посещать лекции.

"Вынудили ребенка чипироваться", – заявил мужчина.

"Если несколько дней не спишь, узнав, что ребенку, студенту придется каждые два дня тестироваться, то как это может удовлетворять. Либо убивать нужно и разрешить прививаться", – заявила пришедшая вместе с ним Рима.

Работник производственной сферы, 45-летний Гинтарас Петрошюс сказал, что раскалывающие общество вопросы паспорта возможностей или Стамбульской конвенции должны решаться референдумом.

"Это не дорогостоящее дело. Тогда будет известно мнение большинства, а не малой части", – сказал он.

56-летня Рима Юнель пришла на митинг, поскольку настроена против вакцинации, обучении в школах о гомосексуализме.

"Возможно, я не так понимаю, возможно, старомодных взглядов, для меня приемлемо мужчина и женщина, а не мама и мама, или папа и папа", – сказала женщина.

"По сути, я не против прививок, но у людей должна быть возможность собственного выбора, не должны создаваться такие условия, когда он просто вынужден привиться", – добавила она.

Во время подготовки к митингу, на Кафедральной площади были видны более десяти дежурящих экипажей полиции, часть Проспекта Гедиминаса была закрыта.

Что происходило после митинга?

После митинга Литовского движения семей на Кафедральной площади толпа людей собиралась возле сейма, сотрудники полиции пытались преградить путь тем, кто направлялся к зданию парламента, сообщили работающие на месте события корреспонденты BNS.

Когда сотни людей, скандирующих "Сейм - вон", приблизились по проспекту Гедиминаса к находящейся на половине дороги Лукишкской площади, дорогу им перегородил полицейский кордон с автомобилями и сотрудниками полиции по предотвращению беспорядков.

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Полиция по громкоговорителям предупреждала людей, что митинг Литовского движения семей закончился и призывала всех разойтись. Один подстрекавший к беспорядкам мужчина был повален на землю и задержан, свидетельствуют публикуемые в СМИ видеозаписи.

Несмотря на это, к сейму по альтернативным улицам прошло несколько сотен человек.

У парламента также строились силы специальной полиции по противодействию массовым беспорядкам.

Полиция Вильнюсского уезда информировала BNS, что на прилегающих к сейму улицах было ограничено движение.

Протестующие разошлись

Митингующие в пятницу, 10 сентября, разошлись с Лукишкской площади и подходов к сейму в Вильнюсе, сообщили работающие на месте события журналисты BNS.

Часть протестующих попыталась пройти к парламенту после организованного Литовским движением семей митинга на столичной Кафедральной площади, однако им воспрепятствовала полиция и спустя примерно час люди разошлись.

В местах, где возникали беспорядки, еще дежурит полиция, однако силы специальной полиции по предотвращению беспорядков уже уехали.