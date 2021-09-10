В Пурвциемсе мужчина продавал наркотики: у него нашли метамфетамин и пневматическое оружие

В Брасский участок поступила информация о том, что на улице Иерикю могут продаваться наркотики .

8 сентября по указанному адресу полиция задержала мужчину 1981 года рождения. Полиция провела обыск в доме задержанного, в ходе которого

было обнаружено около 96 граммов вещества, содержащего метамфетамин, весы, наличные деньги и несколько единиц пневматического оружия.

Полиция призывает граждан реагировать и сообщать о сбыте нелегальных подакцизных товаров и наркотиков. Сообщить в полицию можно по телефону 110, отправив электронное заявление на портале Latvija.lv или отправив заявление, подписанное безопасной электронной подписью, на электронную почту pasts@vp.gov.lv, а также в ближайшем отделении Государственной полиции.