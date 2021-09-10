Фото ⟩ В четверг грузовик перекрыл Даугавпилсское шоссе: возбуждено десять административных процессов

В четверг, 9 сентября, из-за большегрузного транспорта Даугавпилсское шоссе было перекрыто, и полиция возбудила десять дел об административных правонарушениях в отношении водителя, сообщила LETA Ласма Курсите, представитель Управления Государственной полиции Латгальского региона.
В четверг в 11:30 в Ликсненской волости Аугшдаугавского края мужчина 1956 года рождения на грузовике Scania 124L 420 совершил поворотный маневр, заблокировав движение на Даугавпилсском шоссе. Движение в обоих направлениях было полностью заблокировано до 13 часов.
Прибыв на место происшествия, полиция установила, что перевозчик не выполнил условия разрешения на перевозку крупногабаритного и тяжеловесного транспорта. Грузоперевозки также осуществлялись без сопровождения Госполиции, что является обязательным требованием при транспортировке крупногабаритных или тяжеловесных грузов. Кроме того, перевозчик перевозил груз, превышающий допустимую длину груза для данного транспортного средства.
На месте происшествия было обнаружено, что еще четыре автомобиля с таким грузом нарушили правила перевозки крупногабаритных и тяжелых грузов, что поставило под угрозу безопасность дорожного движения.
Всего полиция возбудила десять дел об административных правонарушениях для привлечения к ответственности виновных.
Штраф за такое нарушение может составлять от 70 до 140 евро для водителя и от 210 до 430 евро для перевозчика.
Полиция напоминает, что в случае, если большая грузовая машина, кроме сельскохозяйственной техники, имеет ширину более пяти метров или длину 40 метров, ее должен сопровождать автомобиль Госполиции. Сотрудники правоохранительных органов призывают тех, кто занимается грузовыми перевозками, не проявлять безответственности и следить за тем, чтобы перевозка грузов не ставила под угрозу безопасность других участников дорожного движения.