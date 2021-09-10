Фото ⟩ В четверг грузовик перекрыл Даугавпилсское шоссе: возбуждено десять административных процессов

В четверг в 11:30 в Ликсненской волости Аугшдаугавского края мужчина 1956 года рождения на грузовике Scania 124L 420 совершил поворотный маневр, заблокировав движение на Даугавпилсском шоссе. Движение в обоих направлениях было полностью заблокировано до 13 часов.

Прибыв на место происшествия, полиция установила, что перевозчик не выполнил условия разрешения на перевозку крупногабаритного и тяжеловесного транспорта. Грузоперевозки также осуществлялись без сопровождения Госполиции, что является обязательным требованием при транспортировке крупногабаритных или тяжеловесных грузов. Кроме того, перевозчик перевозил груз, превышающий допустимую длину груза для данного транспортного средства.

На месте происшествия было обнаружено, что еще четыре автомобиля с таким грузом нарушили правила перевозки крупногабаритных и тяжелых грузов, что поставило под угрозу безопасность дорожного движения.

Всего полиция возбудила десять дел об административных правонарушениях для привлечения к ответственности виновных.

Штраф за такое нарушение может составлять от 70 до 140 евро для водителя и от 210 до 430 евро для перевозчика.

ФОТО: https://www.facebook.com/VP.LRP.OFFICIAL