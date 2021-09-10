Пт, 10.09.2021
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Эгил Левитс, президент Латвии
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Россия и Беларусь договорились об интеграции. Это всерьез?

ФОТО: BBC News

Президент России Владимир Путин в четверг объявил о том, что договорился с президентом Беларуси Александром Лукашенко об интеграции. По словам двух президентов, Россия и Беларусь в ближайшие годы ждут единые финансовый и нефтяной рынки, единое налоговое законодательство и даже, возможно, общий парламент. Какие последствия будут у этих решений?

Главной темой последней перед думскими выборами встречи Путина и Лукашенко стала интеграция двух государств. На пресс-конференции по итогам уже пятых за год переговоров с белорусским президентом Путин "с удовлетворением" отметил, что стороны согласовали "все 28 программ".

Под программами имеются в виду так называемые дорожные карты. Они появились в 2018 году как попытка сдвинуть с места забуксовавший процесс интеграции двух стран.

Карты разрабатывала специально созданная под эту задачу рабочая группа. С российской стороны ее возглавлял тогда еще глава минэкономразвития Максим Орешкин, с белорусской - министр экономики Дмитрий Крутой. Именно они "упаковали" интеграцию в 31 дорожную карту, по принципу "две суверенные страны", - объяснял Орешкин.

Этим пояснением приходится довольствоваться до сих пор: содержание дорожных карт не раскрывалось, в том числе и на вчерашней пресс-конференции Путина и Лукашенко.

Относительно открыто обсуждались только частные, хотя и крайне болезненные вопросы - вроде компенсации за налоговый маневр в нефтяной отрасли, из-за которого Беларусь лишалась скидок на российскую нефть. Белорусскую оппозицию, для которой вопрос интеграции - один из краеугольных, такой стиль обсуждения предсказуемо возмущал.

Белорусская оппозиция опасается интеграции с Россией, так как страна может в итоге потерять суверенитет ФОТО: Getty Images

С количественными показателями тоже понятно мало. По плану группы "Орешкина-Крутого" - так ее называл сам бывший глава российского минэка - в интеграционный пакет входила 31 карта.

В ноябре 2011-го тогдашний премьер-министр Беларуси Сергей Румас отчитался, что согласованными можно считать 20 карт из 31. Оставшиеся 11 касались самых проблемных вопросов - "нефть, газ, налоги", утверждал источник "Коммерсанта". А РБК со ссылкой уже на свои источники писало, что главным камнем преткновения стал вопрос создания наднациональных органов.

Спустя три года Путин и Лукашенко сообщили о согласовании уже 28 карт. Связано ли это с тем, что президенты "пересогласовывали" уже обсужденные премьерами документы, или просто хотели, чтобы число выглядело внушительным, неизвестно.

До чего договорились

Содержание согласованных дорожных карт Путин и Лукашенко, как водится, озвучили лишь тезисно. По их словам, союзное государство, среди прочего, ждет унификация экономического законодательства, налоговой и пенсионных систем, единый финансовый рынок и общая макроэкономическая политика (подробнее можно прочитать здесь).

Стороны объявили о создании единого рынка нефти и газа к 2023 году - но как именно он будет функционировать, неизвестно.

Конкретика появилась только по двум вопросам: ценам на газ (они останутся на уровне 2021-го еще на год) и очередному кредиту Беларуси.

До конца 2022 года Москва предоставит Минску новые 630 млн долларов финансовой поддержки - это часть согласованного прошлой осенью транша в размере 1,5 млрд долларов. К тому моменту задолженность Беларуси уже составляла почти 8 млрд долларов.

Эффект дежавю

В новых заявлениях об интеграции нет ничего революционного, солидарны опрошенные Би-би-си белорусские политические аналитики. И действительно: одни озвученные президентами темы дорожных карт считались формально согласованными и раньше, другим недостает хотя бы минимальной конкретики.

В том, что интеграция России и Беларуси "потеряла темп", признавался даже Лукашенко. Обвинить его в чрезмерной самокритике нельзя: интеграцию едва ли можно считать замедлившейся, учитывая, что она толком и не начиналась.

Формально союзное государство России и Белоруссии существует с 8 декабря 1999 года, договор о его создании Лукашенко подписывал еще с Борисом Ельциным. В этом документе были положения, которые до сих пор существуют в статусе "вот-вот согласуют": например, создание единой валюты.

В 2002 году страны образовали рабочую группу по созданию эмиссионного центра, годом позже подписали план действий по введению единой валюты - и не выполнили его.

В 2009-м согласовали еще один план с таким же названием, который постигла та же судьба. "Эта та черта, через которую никто переходить не собирается", - уверена главный экономист "Ренессанс-Капитала" Софья Донец.

Даже союзный парламент, создание которого Лукашенко "допустил" по итогам встречи с Путиным, по сути существует с того же 1999 года. На бумаге союзным государством России и Беларуси управляет высший госсовет, которым по очереди управляют президенты России и Белоруссии.

С 2000 года, после отставки Бориса Ельцина, пост главы госсовета занимает Лукашенко. Глава следующего по старшинству органа, парламентского собрания, - спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Но это по документам. Реальными полномочиями высший госсовет никогда не обладал.

Российские и белорусские чиновники регулярно обсуждают интеграцию, но пока четких планов так и не представили ФОТО: Getty Images

"На больших встречах Лукашенко и Путина каждый из них говорит о своем. Путин - о политической интеграции и конкретных уступках, которые бы привязывали Беларусь к России. Лукашенко - об экономике, единых ценах и допуске белорусских производителей на российский рынок", - резюмирует аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко.

По его словам, из этого складывается впечатление, что каждая из сторон понимает интеграцию по-своему. Поэтому зачастую громкие заявления могут оказаться лишь желаниями сторон, а до дела может и не дойти, заключает аналитик.

О том, что договоренности в рамках интеграции часто оставались на бумаге, говорит и директор учрежденного российским МИД РСМД Андрей Кортунов. Сейчас такой риск тоже есть, хотя ситуация кардинально изменилась: из-за политической ситуации в Беларуси Лукашенко вынужден стать сговорчивее.

"Учитывая изменившуюся ситуацию, можно предположить, что многие из соглашений будут реализованы - хотя, возможно, не в те сроки и не в том объеме, в каком это было заявлено", - считает он.

Что с этого России и Беларуси

Беларусь

С экономической точки зрения положение Беларуси, которая и так годами зависит от российских кредитов, едва ли изменится, а уж тем более - ухудшится.

Если единое нефтегазовое пространство будет подразумевать установку цен на уровне Смоленской области, Лукашенко сэкономит для себя еще до 1,2 млрд долларов в год, оценивает замруководителя экономического департамента российского Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Сейчас Беларусь получает российский газ по ценам в 3-4 раза ниже стоимости газа на европейском рынке, напоминает он.

При этом для создания единого рынка газа может потребоваться реформа белорусских монополий, отмечает Кондратьев: общий рынок предполагает не только низкие цены для белорусских потребителей, но и свободный доступ российских поставщиков и трейдеров.

Заработать очков на внутриполитической арене за счет интеграции Лукашенко не сможет, но и всплеска протестов из-за однозначно непопулярного решения никто из политологов, с которыми поговорила Би-би-си, не ждет.

"Люди утратили способность аналитически оценивать, что происходит. Осталась одна тема: сторонники Лукашенко озабочены тем, чтобы он остался, противники - тем, чтобы от него избавиться. Все остальные темы [для людей] настолько вторичны, что вряд ли они криминальным образом скажутся на общественном мнении", - убежден директор совета "Минский диалог" Евгений Прейгерман.

Россия

Для России последствия интеграции тоже едва ли станут революционными с экономической точки зрения: Беларусь останется еще одним де-факто дотационным регионом России. Но есть нюансы.

Углубление интеграции в таможенной и налоговой сфере, о котором тоже говорил Путин после переговоров, может быть выгодно России.

Страны подпишут договоры об общих принципах налогообложения по косвенным налогам и об углублении взаимодействия между таможенными органами. До конца неясно, что это значит, но это может предполагать, что Россия получит доступ к информации из таможенной системы Беларуси.

Таким образом, могут быть перекрыты схемы вроде реэкспорта подсанкционных европейских товаров через Беларусь в Россию (Беларусь в таком случае выплачивает только пошлину, не налоги) или продажи, например, российских нефтепродуктов под видом красок и растворителей другим странам.

Беларусь не сможет иметь, например, нулевой налог на добавленную стоимость на реэкспорт, отмечает белорусский экономист из центра BEROC Екатерина Борнукова.

Белорусская экономика вряд ли существенно выиграет от интеграции, так как уже и так серьезно зависит от России ФОТО: Getty Images

А вот интеграция платежных систем, о которой обмолвился Путин, несет санкционные риски для России, говорил Би-би-си директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

"Некоторая интеграция вполне возможна из-за соображений обеспечения взаимных и международных расчетов на случай ужесточения санкций против Лукашенко. Но этот сценарий несет и риски вторичных санкций против российских контрагентов", - комментировал Полевой.

Кортунов из РСМД призывает не считать Беларусь однозначным "пассивом" в "финансовой отчетности" России: там есть и то, что можно отнести к "активам", считает он.

По словам Кортунова, интеграция даст крупным российским компаниям доступ к системообразующим белорусским предприятиям, связанным с энергетикой и агрохимией.

Но в целом опрошенные Би-би-си экономисты сходятся во мнении, что озвученные договоренности - это, скорее, магистральные направления, на конкретизацию которых могут уйти годы.

Российской власти, в отличие от Лукашенко, интеграция может принести и политические дивиденды, говорит Кортунов: на фоне прозападных Украины, Грузии и даже Молдовы Беларусь выделяется.

"Мы вместе защищаемся от козней Запада" - в таком ключе этот сюжет может активно использовать российская пропаганда, считает Кортунов.


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