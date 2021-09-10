В Риге Covid-19 затронул половину всех школ

Заражение выявлено в 52 образовательных учреждениях из 104. Большинство инфицированных - школьники, 82 класса в настоящее время обучаются дистанционно.

"Вакцинированные дети ходят в школу, а те дети, которые не были вакцинированы, находятся на удаленном обучении. Школа предоставляет им дистанционное обучение", - сказала Анита Петеркопа, начальник отдела общеобразовательных школ департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.

Она также отметила, что

лаборатории не сообщают своевременно результаты тестов на Covid-19, поэтому во многих школах случаи заражения невозможно вовремя "поймать".

"У нас есть проблемы с лабораторией MFD, из которой данные поступают с опозданием. К сожалению, не в течение 24 часов, а более 48 часов для положительных случаев. И это недопустимо", - сказала Петеркопа.