В Риге Covid-19 затронул половину всех школ
В столице Covid-19 в настоящее время затронул половину всех школ, где хотя бы один класс ушел на карантин, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.
В столице Covid-19 в настоящее время затронул половину всех школ, где хотя бы один класс ушел на карантин, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.
Заражение выявлено в 52 образовательных учреждениях из 104. Большинство инфицированных - школьники, 82 класса в настоящее время обучаются дистанционно.
"Вакцинированные дети ходят в школу, а те дети, которые не были вакцинированы, находятся на удаленном обучении. Школа предоставляет им дистанционное обучение", - сказала Анита Петеркопа, начальник отдела общеобразовательных школ департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.
Она также отметила, что
"У нас есть проблемы с лабораторией MFD, из которой данные поступают с опозданием. К сожалению, не в течение 24 часов, а более 48 часов для положительных случаев. И это недопустимо", - сказала Петеркопа.
В департаменте сообщили, что в среду в столице было 49 классов на удаленном обучении, а в пятницу уже 82.