Не могла позаботиться о ребенке. В Пардаугаве обнаружили пьяную мать с двухмесячным малышом

Во второй половине дня в четверг, 9 сентября, в Пардаугаве помощь полицейских потребовалась работницам социальной службы, которые явились с незапланированной проверкой к семье, в которой растет младенец и которая уже находится в поле зрения ответственный структур.

Сотрудники рижской социальной службы в Агенскалнсе навестили семью из группы риска и констатировали женщину в состоянии сильного опьянения, которая не впускала сотрудников для проведения осмотра. Представители социальной службы привлекли работников муниципальной полиции Риги, и совместными усилиями всем удалось проникнуть в жилье.

Было констатировано, что женщина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и не может позаботиться о своем двухмесячном ребенке.

Принимая во внимание обстоятельства, на место происшествия были вызваны медики, чтобы проверить состояние ребенка. Оказалось, что женщина не была способна осуществлять даже элементарные обязанности по уходу за ребенком, в том числе поменять подгузники, кроме того, у малыша, возможно, была повышенная температура. Принимая во внимание состояние, в котором был ребенок, и условия происходящего, ребенка было решено госпитализировать.

Во время, пока работники службы находились в квартире и выяснили, что в организме женщины примерно два промилле алкоголя, домой вернулся отец ребенка, которого происходящее сильно удивило и который был абсолютно трезв. Выслушав сказанное врачами и полицией, мужчина согласился отправиться вместе с малышом в больницу, в свою очередь мать продолжала скандалить и делать все, чтобы ухудшить ситуацию еще больше.

В результате, отец с ребенком отправились в больницу, а женщину отправили проспаться.

Конечно, по факту произошедшего заведено дело и семья останется под лупой социальных служб и полиции.