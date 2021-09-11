Повредил пять машин и сбежал. Подробности аварии с участием каршерингового электромобиля

По словам местной жительницы, шум вырвал ее из сна.

"Был такой звук, как будто два трамвая столкнулись. Видела какую-то вспышку, вообще не могла понять, что это может быть",

- рассказала жительница дома, находящегося неподалеку от места аварии.

Всего пострадали шесть автомобилей - пять, которые были припаркованы для стоянки на территории автосервиса, шестая - синий каршеринговый автомобиль Renault ZOE. Водитель после совершения аварии сбежал.

Обстоятельства ДТП по-прежнему не ясны, но за кадром автомеханики сервиса рассказали, что водитель, может быть, не справился с резким поворотом.

Прохожие считают, что в трезвом уме повредить шесть автомобилей невозможно.

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