Выявлено 419 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 247

Умершие входили в возрастную категорию от 60 до 99 лет.

три человека - в возрасте от 60 до 69 лет,

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

351 заболевший был непривитым или не завершившим курс вакцинации, 68 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 238,4 до 247 случаев на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 40 979 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 146 800 человек, 2607 заразившихся коронавирусом скончались.

За минувшие сутки госпитализировано 37 пациентов с Covid-19, в результате общее количество больных коронавирусом в больницах увеличилось с 226 до 238 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Это самое большое после 6 июня количество госпитализированных за день.

Выписаны за прошедшие сутки из больниц 19 пациентов, которых госпитализировали с Covid-19.

В настоящее время в больницах находятся 214 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, а состояние 24 человек характеризуется как тяжелое (10%).