Глава NMPD о темпах вакцинации: через пару недель это уже не будет иметь значения

Вчера вакцинировались 4985 человек, в том числе 2430 человек получили первую прививку, а 2555 завершили процесс вакцинации, включая 135 человек, привитых однократной вакциной Johnson & Johnson.
Вакцинацию вчера проводили 219 учреждений.
За пять рабочих дней этой недели прививки от Covid-19 получили около 26 000 человек.
"Еще несколько недель, и эта информация уже не будет иметь значения. Когда разгонится волна, рост темпа вакцинации даже на космической скорости не окажет никакого влияния на быстро растущее число пациентов в больницах", -
прокомментировала в социальных сетях тенденции вакцинации руководитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле.
На сегодняшний день около 766 000 человек (40,7% населения страны) получили первую дозу вакцины от Сovid-19. Из них около 675 000 человек получили вторую дозу, а еще 112 000 получили однократную вакцину Johnson & Johnson, в результате общее количество завершивших процесс вакцинации достигло 787 000, или 41,8% населения страны.