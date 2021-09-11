Бывшую жену Каспара Камбалы выгнали из спортзала за обзывания

Один из таких случаев произошел в любимом спортивном зале. "Меня один раз выгнали с тренировки... на два месяца? У меня часто происходит так, что я могу сказать людям в лицо то, что я о них думаю, очень обидев их. Это моя идиотская привычка".

"Один раз на тренировку пришла девочка, которая все время задавала ненормально тупые вопросы, например, о том, как использовать антицеллюлитный крем. Тренер говорит ей - не нужно использовать антицеллюлитный крем, нужно исключить из диеты сахар.

Я помню, как приседала со штангой, мне было так тяжело, что я спросила у девочки, не дурочка ли она.

Это зацепило моего тренера, так как все происходило в ее зале. Представляете? У нее клиентка и вторая клиентка говорит "дурочка, что ты сюда пришла" примерно. Мне сообщили, что больше я здесь не тренируюсь", - рассказала Ольга.