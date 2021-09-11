Сб, 11.09.2021
Люди, живущие в Латвии, на мой взгляд, не очень умны, к сожалению. Айнарс Миелавс о вакцинации
Айнарс Миелавс о вакцинации

Фото ⟩ К полудню в Вараклянском крае проголосовали 43% избирателей, в Резекненском - менее 17%

Выборы в Вараклянском крае ФОТО: Edijs Pālens/LETA

К 12 часам дня на выборах самоуправления в Вараклянском крае проголосовало 42,92% избирателей, имеющих право голоса, а в Резекненском - 16,76%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Сегодня утром до 12.00 в Вараклянском крае пришли проголосовать 435 из 2544 зарегистрированных избирателей, или 17,1% от общего числа избирателей. Вместе с проголосовавшими в предварительном голосовании на данный момент в Вараклянском крае проголосовало 1092 человека, или 42,92% избирателей.

В Резекненском крае, где имеют право голоса 24 946 человек, к 12 часам проголосовали 1899 человек, или 7,49% избирателей. Вместе с предварительным голосованием это составляет 4181 человека, или 16,76% избирателей.

Галерея: Голосование в доме культуры Вараклянах

Явка избирателей в Вараклянах по-прежнему значительно выше, а в Резекненском крае - ниже, чем на муниципальных выборах в начале июня, когда избирались остальные самоуправления. Тогда к 12 часам проголосовали 21,49% имеющих право голоса.

На выборах в Резекненском и Вараклянском краях можно будет проголосовать сегодня до 20:00.


НАВЕРХ
Back