Фото ⟩ К полудню в Вараклянском крае проголосовали 43% избирателей, в Резекненском - менее 17%

Сегодня утром до 12.00 в Вараклянском крае пришли проголосовать 435 из 2544 зарегистрированных избирателей, или 17,1% от общего числа избирателей. Вместе с проголосовавшими в предварительном голосовании на данный момент в Вараклянском крае проголосовало 1092 человека, или 42,92% избирателей.

В Резекненском крае, где имеют право голоса 24 946 человек, к 12 часам проголосовали 1899 человек, или 7,49% избирателей. Вместе с предварительным голосованием это составляет 4181 человека, или 16,76% избирателей.

Галерея: Голосование в доме культуры Вараклянах

Явка избирателей в Вараклянах по-прежнему значительно выше, а в Резекненском крае - ниже, чем на муниципальных выборах в начале июня, когда избирались остальные самоуправления. Тогда к 12 часам проголосовали 21,49% имеющих право голоса.