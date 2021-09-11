Сб, 11.09.2021
Это была масштабная группа наркодилеров с тщательно разработанными планами импорта и экспорта на другие континенты о поимке латвийских наркодилеров в Великобритании
о поимке латвийских наркодилеров в Великобритании

За день в авариях пострадали 24 человека

ФОТО: Schutterstock.com

Вчера в Латвии зарегистрировано 132 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 24 человека, сообщает Государственная полиция.

В пятницу в ДТП в Риге и ее окрестностях зарегистрировано 13 пострадавших, пять - в Земгале и Курземе и по одному - в Видземе. Четверо пострадавших были велосипедистами.

Вчера полиция задержала 14 водителей за вождение в нетрезвом виде: шесть в Рижском районе, четырех в Латгале, двух в Земгале и по одному в Курземе и Видземе. В Курземе и Риге также задержали по одному водителю, употреблявшему наркотики.

Вчера было составлено 237 протоколов за превышение скорости, трое водителей оштрафованы за агрессивное вождение, а всего полиция составила 556 протоколов о нарушениях ПДД.


НАВЕРХ
Back