За день в авариях пострадали 24 человека

В пятницу в ДТП в Риге и ее окрестностях зарегистрировано 13 пострадавших, пять - в Земгале и Курземе и по одному - в Видземе. Четверо пострадавших были велосипедистами.

Вчера полиция задержала 14 водителей за вождение в нетрезвом виде: шесть в Рижском районе, четырех в Латгале, двух в Земгале и по одному в Курземе и Видземе. В Курземе и Риге также задержали по одному водителю, употреблявшему наркотики.