За день в авариях пострадали 24 человека
Вчера в Латвии зарегистрировано 132 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 24 человека, сообщает Государственная полиция.
Вчера в Латвии зарегистрировано 132 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 24 человека, сообщает Государственная полиция.
В пятницу в ДТП в Риге и ее окрестностях зарегистрировано 13 пострадавших, пять - в Земгале и Курземе и по одному - в Видземе. Четверо пострадавших были велосипедистами.
Вчера полиция задержала 14 водителей за вождение в нетрезвом виде: шесть в Рижском районе, четырех в Латгале, двух в Земгале и по одному в Курземе и Видземе. В Курземе и Риге также задержали по одному водителю, употреблявшему наркотики.
Вчера было составлено 237 протоколов за превышение скорости, трое водителей оштрафованы за агрессивное вождение, а всего полиция составила 556 протоколов о нарушениях ПДД.