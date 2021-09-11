Видео ⟩ Стрельба в центре Риги, испуганные прохожие: в Латвии продолжаются военные учения

"Я был в курсе, что идут учения и в какие-то дни по городу можно будет увидеть экшн. Но тут все равно получилось так, что мы вышли из-за угла и внезапно увидели эту картину всю и сразу.

Это дико громко, довольно реалистично,

но ощущения очень странные - вокруг дофига людей, прохожих, и одновременно стрельба, эти из перебежки и "валяния" на земле. Короче, дико странно все это в комплексе выглядит.

На видео с женщиной

солдат стоит за углом, а люди идут по тротуару и абсолютно не ожидают автоматную очередь над ухом.

И вот на кадр не все попало, но он дал очередь ровно в тот момент, когда они с ребенком выходили из-за угла. Это было не специально, конечно, но вышло некрасиво, мягко говоря".

По его словам, видео снято в пятницу, 10 сентября, на перекрестке улиц Сколас и Элизабетес в центре Риги.

В коротком комментарии для RUS TVNET представитель Минобороны Анете Гнезе отметила, что об учениях общественности было объявлено заранее и попросила прислать конкретный эпизод для его оценки. Информация обновляется.

Как уже сообщал RUS TVNET, также в пятницу, 10 сентября, во время учений на Адажском полигоне в результате происшествия пострадали трое военнослужащих вооруженных сил союзников.

Пострадавших доставили в медучреждение. Один военнослужащий после медицинского осмотра был выписан. В свою очередь двое пострадавших продолжают лечение в больнице, их состояние здоровья оценивается как стабильное.

Военные учения Национальных вооруженных сил Namejs 2021 проходят по всей Латвии с 30 августа по 3 октября. Они совмещены с военными учениями Механизированной пехотной бригады "Серебряная стрела".

С 6 сентября в Риге и других самоуправлениях началась активная фаза военной подготовки, которая проходит вне военных объектов, чтобы максимально приблизить учебную задачу к реальной обстановке.

В Риге, Юрмале, Олайне, Марупе, Кекаве, Балдоне, Бауске и Ропажи учения продлятся до 12 сентября.

В учениях принимают участие порядка 9300 человек, в том числе латвийские военнослужащие и их коллеги из союзных вооруженных сил, земессарги, резервисты, сотрудники Министерства обороны и персонал структур МВД - сотрудники Госполиции, Госпогранохраны, Государственной пожарно-спасательной службы и Управления мест заключения.