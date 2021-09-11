Сб, 11.09.2021
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Айнарс Миелавс, музыкант и издатель

Трагическое ДТП под Резекне: погиб водитель

ФОТО: Sadursme.lv/facebook.com

11 сентября в 6:24 в Дричанской волости Резекненского края произошло серьезное автомобильное происшествие, сообщили Apollo.lv в Госполиции.

Как рассказали в Госполиции, машина съехала с проезжей части, однако причина происшествия пока не сообщается.

Неофициальный источник сообщил sadusme.lv, что водитель уснул за рулем.

Водитель от полученных травм скончался на месте. Пассажира передали в службу неотложной медицинской помощи.


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