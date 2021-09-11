Трагическое ДТП под Резекне: погиб водитель
11 сентября в 6:24 в Дричанской волости Резекненского края произошло серьезное автомобильное происшествие, сообщили Apollo.lv в Госполиции.
11 сентября в 6:24 в Дричанской волости Резекненского края произошло серьезное автомобильное происшествие, сообщили Apollo.lv в Госполиции.
Как рассказали в Госполиции, машина съехала с проезжей части, однако причина происшествия пока не сообщается.
Неофициальный источник сообщил sadusme.lv, что водитель уснул за рулем.
Водитель от полученных травм скончался на месте. Пассажира передали в службу неотложной медицинской помощи.