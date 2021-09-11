Главное за 11 сентября ⟩ Стрельба в центре Риги, инцидент в Адажи и годовщина терактов в Нью-Йорке
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
Видео 〉 Стрельба в центре Риги, испуганные прохожие: комментарий Минобороны о военных учениях. В соцсетях распространяется видео стрельбы в центре Риги, на котором среди прочего засняты и испуганные прохожие. Ранее Национальные вооруженные силы предупреждали о военных учениях Namejs 2021, которые в том числе проходят вне военных объектов, "чтобы максимально приблизить учебную задачу к реальной обстановке". RUS TVNET отыскал автора видео и взял у него комментарий. Прокомментировало видео и Министерство обороны.
Теории заговора, которые и 20 лет спустя окружают трагедию 11 сентября. В этом году исполняется 20 лет со дня событий 11 сентября 2001 года в Америке, когда террористы захватили четыре пассажирских самолета, что привело к катастрофе глобальных масштабов. События рокового дня запомнились многим, но часть общественности до сих пор не согласна с официальными выводами расследования теракта.
На Адажском полигоне во время учений пострадали иностранные военнослужащие. В пятницу во время военных учений Namejs 2021 на Адажском полигоне в результате происшествия пострадали трое военнослужащих вооруженных сил союзников. Пострадавших доставили в медучреждение.
Они медленно жевали половые органы врагов: непревзойденная жестокость команчи. Пытки ради удовольствия, изнасилования маленьких девочек и пожилых женщин, скальпирование врагов, игра в "поймай младенца", торговля заложниками. Все это - о коренных жителях Северной Америки - команчах, которые 150 лет правили на южных равнинах, держа в страхе соседние племена, мексиканцев и колонизаторов Америки. В то же время команчи любили сплетничать, травить анекдоты, ложились спать и просыпались с песней, имели крепкое телосложение, были грязнулями и любили свою семью.
Коронавирус:
Выявлено 419 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 247. В больницах - 238 пациентов. За минувшие сутки в Латвии выявлено 419 новых случаев Covid-19, поступило сообщение о пяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. 351 заболевший был непривитым или не завершившим курс вакцинации, 68 - привитыми от Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 238,4 до 247 случаев на 100 000 населения.
Инспекция: подросткам, которые были привиты неправильными вакцинами, было почти 18. Несоответствующая возрасту вакцина против Covid-19 в большинстве случаев использовалась для почти совершеннолетних подростков, а ее применение для молодых людей было одобрено незадолго до вакцинации, сделала вывод Инспекция здравоохранения (VI) при проверке факта вакцинации подростков от Сovid-19 неразрешенными вакцинами.
Глава NMPD о темпах вакцинации: через пару недель это уже не будет иметь значения. Хотя заболеваемость Covid-19 снова быстро растет, а количество пациентов, поступающих в больницы, увеличивается, темп вакцинации от Covid-19 в Латвии остается низким - в среднем прививки получают около 5000 человек в день, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. "Еще несколько недель, и эта информация уже не будет иметь значения", - прокомментировала руководитель NMPD Лиене Ципуле.
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