Главное за 11 сентября ⟩ Стрельба в центре Риги, инцидент в Адажи и годовщина терактов в Нью-Йорке

Они медленно жевали половые органы врагов: непревзойденная жестокость команчи. Пытки ради удовольствия, изнасилования маленьких девочек и пожилых женщин, скальпирование врагов, игра в "поймай младенца", торговля заложниками. Все это - о коренных жителях Северной Америки - команчах, которые 150 лет правили на южных равнинах, держа в страхе соседние племена, мексиканцев и колонизаторов Америки. В то же время команчи любили сплетничать, травить анекдоты, ложились спать и просыпались с песней, имели крепкое телосложение, были грязнулями и любили свою семью.

Коронавирус:

Выявлено 419 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 247. В больницах - 238 пациентов. За минувшие сутки в Латвии выявлено 419 новых случаев Covid-19, поступило сообщение о пяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. 351 заболевший был непривитым или не завершившим курс вакцинации, 68 - привитыми от Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 238,4 до 247 случаев на 100 000 населения.

Инспекция: подросткам, которые были привиты неправильными вакцинами, было почти 18. Несоответствующая возрасту вакцина против Covid-19 в большинстве случаев использовалась для почти совершеннолетних подростков, а ее применение для молодых людей было одобрено незадолго до вакцинации, сделала вывод Инспекция здравоохранения (VI) при проверке факта вакцинации подростков от Сovid-19 неразрешенными вакцинами.

Глава NMPD о темпах вакцинации: через пару недель это уже не будет иметь значения. Хотя заболеваемость Covid-19 снова быстро растет, а количество пациентов, поступающих в больницы, увеличивается, темп вакцинации от Covid-19 в Латвии остается низким - в среднем прививки получают около 5000 человек в день, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. "Еще несколько недель, и эта информация уже не будет иметь значения", - прокомментировала руководитель NMPD Лиене Ципуле.

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