Вечером в субботу большая часть Талси осталась без электричества

Около 9 часов вечера, было зарегистрировано техническое нарушение в электрической сети в 20 киловольт (кВ), которое повлияло на электроснабжение около 2300 потребителей в Талси - в окрестностях улиц А. Пумпура, Райня, Ригас и 1905 года.