Сб, 11.09.2021
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Вечером в субботу большая часть Талси осталась без электричества

ФОТО: Schutterstock.com

Вечером в субботу, 11 сентября, у большой части домов в Талси пропало электричество, сообщает AS Sadales tīkls.

Около 9 часов вечера, было зарегистрировано техническое нарушение в электрической сети в 20 киловольт (кВ), которое повлияло на электроснабжение около 2300 потребителей в Талси - в окрестностях улиц А. Пумпура, Райня, Ригас и 1905 года.

Причина сбоя в электроснабжении установлена. Оперативная рабочая группа Sadales tīkls приступила к локализации неисправности, чтобы восстановить подачу электроэнергии потребителям.


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