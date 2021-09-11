Сб, 11.09.2021
Это была масштабная группа наркодилеров с тщательно разработанными планами импорта и экспорта на другие континенты о поимке латвийских наркодилеров в Великобритании
о поимке латвийских наркодилеров в Великобритании

Союз крепчал: Путин и Лукашенко встретились в пятый раз за год

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

  • Москва – Минск: союз крепчал?
  • Дорожные карты Путина и Лукашенко.
  • Афганистан: с дальним прицелом? Кто претендует на влияние извне и смогут ли талибы сохранить контроль над ситуацией?

Все подробности - в новом выпуске!

Программа "Итоги" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать. 

 

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