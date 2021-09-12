Вс, 12.09.2021
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"Стриптизёрша ты, не стриптизёрша?". Ольга Бисерова о хейте в социальных сетях, своей студии и парнях на пилоне

ФОТО: instagram.com/olga.biserova

Многократная победительница международных соревнований и тренер по Pole Dance Ольга Бисерова не спешит раскрывать незнакомцам, чем она занимается. Люди по-прежнему в большинстве своём при виде пилона думают о стриптизе, признаёт спортсменка. В очередном выпуске программы "Мне только спросить" Бисерова рассказала о хейте в социальных сетях, открытии своей студии, из-за которой вернулась в Латвию из Англии, и мужчинах на пилоне, которые есть даже в нашей стране.

О стереотипах вокруг танца на пилоне

При знакомстве с новыми людьми Ольга не спешит всем говорить, чем занимается, часто отвечая: "Фитнесом". При более тесном общении она рассказывает о роде своей деятельности, тут же наглядно показывая, что это: "Я подсовываю телефон и показываю, чем я занимаюсь. Вот видео - вот этим я занимаюсь.

Человек посмотрел, что это больше трюки, и у него не возникает больше никаких вопросов: "Стриптизёрша ты, не стриптизёрша?". По видео понятно - точно нет".

Бисерова не скрывает, что регулярно получает предложения неприличного характера, но никогда их не открывает. "Я никогда не танцевала в клубах, не выступала в стриптизе. Да, мы в клубе проводили соревнования, на которых я показывала выступление", - добавляет она.

Победительница международных соревнований поделилась неприятным воспоминанием, связанным со стереотипами о Pole Dance: "Был случай, когда мы сделали фотосессию и засняли короткое видео на Ратуше возле Дома Черноголовых. Опубликовали, люди поделились, дошло до нашего мэра, и мэр опубликовал у себя - сначала видео, потом фото. И тогда шквал комментариев, сообщений, я очень много о себе узнала в тот день нехорошего.

В основном это было: "Какая она ...плохая". Я узнала, где я работаю, в каком подвале...".

По словам Ольги, видео не несло никакого сексуального посыла - на переносном пилоне она исполняла сложный трюк: "Прогнулась, была нормально одета, но всё равно - люди видят пилон и им неважно". В то же время спортсменка долго не переживала о такой неприятной обратной связи: "Было неприятно. Один день, потом забыла". 

Комментируя, почему люди так воспринимают пилон, Бисерова отметила, что это закономерно: "Люди видят фильмы, привыкли видеть пилон в стрип-клубах, это то, как они познакомились с ним изначально, всё - мнение есть. Если им нигде не попадалось видео с девочкой на пилоне, которая делает это спортивно, - их словами переубедить невозможно". 

Об открытии своей школы в Латвии

К решению открыть свою студию в Риге Ольга Бисерова пришла ещё живя в Англии. По её словам, в том городе, где она жила на тот момент, расти было уже некуда: "Я уже сдала на тренера, у меня был сертификат, я могла преподавать, но я поняла, что не хочу учить их - у них другой менталитет, они не хотят сидеть ночами, тренироваться. Наши люди более сильные, более целеустремленные, идут напролом. Там такого не было - там поспокойней, такая social life (социальная жизнь - Прим.ред.) - пришли, поболтали, что-то сделали и слава богу. У них нет сильной мотивации много работать. В силу характера я понимала, что не смогу их тренировать, даже накричать на них не смогу. Я импульсивная, я могу и гавкнуть, и по попе ударить.

У нас это работает, наших так можно мотивировать - многих, не всех, конечно. В Англии же всё помягче, поспокойней, очень скучненько".

Осознав расхождения между своим характером и английским менталитетом после рождения второго ребёнка Ольга Бисерова вернулась в Латвию, где открыла свою школу: "Было страшно, школа в Латвии тоже уже была, но не тот формат, который я хотела. Я хотела более профессиональный, хотела выхлоп, уровень - и всё получилось".

О мужчинах на пилоне

На вопрос, занимаются ли Pole Dance мужчины, Ольга Бисерова ответила утвердительно: "У меня есть парень - ездил в Польшу на соревнования. Один только выжил, были и другие но не оставались". По её словам, и в других школах занимаются парни, но, конечно, их по пальцам пересчитать. В её студии парень с разрешения девушек занимается вместе с ними.

Тренер определила парня сразу в группу для сильных, он занимается уже два года. По оценке тренера, он не такой гибкий, как девушки, но очень сильный, чем компенсирует всё остальное: "У меня свой интерес, я могу давать ему сложные элементы, и если не с первой попытки, то со второй он с лёгкостью их сделает".

Видео: Ольга Бисерова о Pole Dance и стереотипах насчёт пилона


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