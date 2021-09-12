"Стриптизёрша ты, не стриптизёрша?". Ольга Бисерова о хейте в социальных сетях, своей студии и парнях на пилоне

В основном это было: "Какая она ...плохая". Я узнала, где я работаю, в каком подвале...".

По словам Ольги, видео не несло никакого сексуального посыла - на переносном пилоне она исполняла сложный трюк: "Прогнулась, была нормально одета, но всё равно - люди видят пилон и им неважно". В то же время спортсменка долго не переживала о такой неприятной обратной связи: "Было неприятно. Один день, потом забыла".

Комментируя, почему люди так воспринимают пилон, Бисерова отметила, что это закономерно: "Люди видят фильмы, привыкли видеть пилон в стрип-клубах, это то, как они познакомились с ним изначально, всё - мнение есть. Если им нигде не попадалось видео с девочкой на пилоне, которая делает это спортивно, - их словами переубедить невозможно".

Об открытии своей школы в Латвии

К решению открыть свою студию в Риге Ольга Бисерова пришла ещё живя в Англии. По её словам, в том городе, где она жила на тот момент, расти было уже некуда: "Я уже сдала на тренера, у меня был сертификат, я могла преподавать, но я поняла, что не хочу учить их - у них другой менталитет, они не хотят сидеть ночами, тренироваться. Наши люди более сильные, более целеустремленные, идут напролом. Там такого не было - там поспокойней, такая social life (социальная жизнь - Прим.ред.) - пришли, поболтали, что-то сделали и слава богу. У них нет сильной мотивации много работать. В силу характера я понимала, что не смогу их тренировать, даже накричать на них не смогу. Я импульсивная, я могу и гавкнуть, и по попе ударить.

У нас это работает, наших так можно мотивировать - многих, не всех, конечно. В Англии же всё помягче, поспокойней, очень скучненько".

Осознав расхождения между своим характером и английским менталитетом после рождения второго ребёнка Ольга Бисерова вернулась в Латвию, где открыла свою школу: "Было страшно, школа в Латвии тоже уже была, но не тот формат, который я хотела. Я хотела более профессиональный, хотела выхлоп, уровень - и всё получилось".

О мужчинах на пилоне

На вопрос, занимаются ли Pole Dance мужчины, Ольга Бисерова ответила утвердительно: "У меня есть парень - ездил в Польшу на соревнования. Один только выжил, были и другие но не оставались". По её словам, и в других школах занимаются парни, но, конечно, их по пальцам пересчитать. В её студии парень с разрешения девушек занимается вместе с ними.

Тренер определила парня сразу в группу для сильных, он занимается уже два года. По оценке тренера, он не такой гибкий, как девушки, но очень сильный, чем компенсирует всё остальное: "У меня свой интерес, я могу давать ему сложные элементы, и если не с первой попытки, то со второй он с лёгкостью их сделает".