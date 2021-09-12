Выявлено 393 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 257,4

Умершие входили в возрастные категории от 70 до 89 лет.

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

314 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 79 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 247 до 257,4 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 10 437 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,8%. С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 147 193 человек, 2609 заразившихся коронавирусом скончались.

За минувшие сутки госпитализирован 31 пациент с Covid-19, в результате общее количество больных коронавирусом в больницах увеличилось с 238 до 256 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Выписаны за прошедшие сутки из больниц восемь пациентов, которых госпитализировали с Covid-19.

В настоящее время в больницах находятся 234 пациента со среднетяжелым течением заболевания, а состояние 22 человек характеризуется как тяжелое (10%).