ВИДЕО ⟩ Роналду сделал дубль в первом же матче за "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" дома обыграл "Ньюкасл" со счётом 4:1 в матче четвёртого тура чемпионата Англии по футболу.

Первый гол Роналду забил в добавленное к первому тайму время, а второй - на 62-й минуте. Также в составе победителей отличились Бруну Фернандеш и Джесси Лингард. Единственный гол "Ньюкасла" забил Хавьер Манкильо.

После четырёх туров турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляют "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Челси", которые имеют в своём активе по 10 очков. Третью строчку занимает "Манчестер Сити" (9 очков).

Напомним, 36-летний Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" спустя 12 лет. Португалец уже выступал за манкунианцев в период с 2003 по 2009 годы, перебравшись туда из лиссабонского "Спортинга", в котором начинал карьеру.

На Роналду также претендовали "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен", но затем оба клуба ослабили интерес к футболисту, а в последний момент в гонку за него вступил "Манчестер Юнайтед".