Вс, 12.09.2021
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У теннисистки Елены Весниной украли олимпийские медали

Елена Веснина ФОТО: Reuters/ScanPix

Российская теннисистка Елена Веснина сообщила об ограблении своего дома.

Преступник обокрал дом российской теннисистки Елены Весниной в Московской области и похитил золотую медаль Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и серебряную медаль Токио-2020.

"Нас с мужем не было в доме всего несколько часов. Когда вернулись с ужина, обнаружили, что украли медали. Они лежали в спортивной сумке, не на видном месте. Я не убрала их в сейф, потому что показывала их детям в теннисном клубе. В любом случае, сейф тоже взломали, украли драгоценности и украшения, не взяли только документы", - рассказала Веснина "Коммерсанту".

По словам Весниной, они с мужем забыли включить в доме сигнализацию, поэтому в момент кражи она не сработала. Полиция уже возбудила уголовное дело по факту кражи медалей и драгоценностей. Точный ущерб от ограбления пока не подсчитан.

Елена Веснина - олимпийская чемпионка 2016 года в паре с Екатериной Макаровой и серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в миксте с Асланом Карацевым.


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