У теннисистки Елены Весниной украли олимпийские медали

"Нас с мужем не было в доме всего несколько часов. Когда вернулись с ужина, обнаружили, что украли медали. Они лежали в спортивной сумке, не на видном месте. Я не убрала их в сейф, потому что показывала их детям в теннисном клубе. В любом случае, сейф тоже взломали, украли драгоценности и украшения, не взяли только документы", - рассказала Веснина "Коммерсанту".