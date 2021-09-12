У теннисистки Елены Весниной украли олимпийские медали
Российская теннисистка Елена Веснина сообщила об ограблении своего дома.
Российская теннисистка Елена Веснина сообщила об ограблении своего дома.
Преступник обокрал дом российской теннисистки Елены Весниной в Московской области и похитил золотую медаль Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и серебряную медаль Токио-2020.
"Нас с мужем не было в доме всего несколько часов. Когда вернулись с ужина, обнаружили, что украли медали. Они лежали в спортивной сумке, не на видном месте. Я не убрала их в сейф, потому что показывала их детям в теннисном клубе. В любом случае, сейф тоже взломали, украли драгоценности и украшения, не взяли только документы", - рассказала Веснина "Коммерсанту".
По словам Весниной, они с мужем забыли включить в доме сигнализацию, поэтому в момент кражи она не сработала. Полиция уже возбудила уголовное дело по факту кражи медалей и драгоценностей. Точный ущерб от ограбления пока не подсчитан.
Елена Веснина - олимпийская чемпионка 2016 года в паре с Екатериной Макаровой и серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в миксте с Асланом Карацевым.