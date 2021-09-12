"Динамо" провалило первый период и уступило "Локомотиву"

Матч проходил в "Арена Рига" и завершился поражением "Динамо" со счётом 0:4 (0:4, 0:0, 0:0).

Все шайбы в этом матче были заброшены в первом периоде, при чём три из которых - в первые пять минут матча. Авторами голов стали Артур Каюмов, Денис Алексеев, Георгий Иванов и Павел Красковский.

Рижское "Динамо" в текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) потерпело поражение в четырёх из пяти матчей. В данный момент рижане с 2 очками в 5 матчах занимают последнее, 12-е место в Западной конференции.