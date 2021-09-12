Covid-19 ⟩ В Литве подскочило число летальных исходов - 16 за сутки. И 810 новых случаев

Литва

В субботу, 11 сентября, в Литве подтверждено заражение еще 810 человек, а также зарегистрировано 16 новых смертей от Covid-19, сообщил в воскресенье Департамент статистики Литвы.

Доля положительных тестов за последние семь дней составила в среднем 6,3%.

С начала пандемии в стране коронавирусная инфекция диагностирована у 308 464 человека.

Всего в Литве от Covid-19 умерло 4688 человек.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель случаев заражения на 100 000 населения в Литве увеличилось до 381,1.

Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 699 661 человек, в том числе 1 567 912 человек полностью прошли курс вакцинации.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделано 4704 теста на коронавирус, позитивный результат дали 329 тестов, скончались два заразившихся коронавирусом человека - 82-летняя женщина и 81-летний мужчина.

253 заразившийся коронавирусом не были вакцинированы, а у 76 курс вакцинации был завершен.

По состоянию на утро воскресенья, 12 сентября, стационарное лечение из-за симптомов Covid-19 требуется 143 пациентам. Из 168 госпитализированных с коронавирусом не вакцинированы 123 человека (73,2%), курс вакцинации завершен у 45 пациентов (26,8%). В больницах открыты 14 новых историй болезни.