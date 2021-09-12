Вс, 12.09.2021
Россия представляет угрозу, она может напасть в течение ближайших лет Мартин Херем, командующий Силами обороны Эстонии
Мартин Херем, командующий Силами обороны Эстонии

Главное за 12 сентября ⟩ В ожидании 1000 смертей, депутаты Сейма на российском ТВ и рассекреченные документы по 11 сентября

ФОТО: Rus TVNET

Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!

События дня:

Российские телеканалы использовали разговор депутатов Сейма для популяризации "Спутник V". Свет увидела запись разговора депутатов комиссии Сейма по иностранным делам с самозванцем, выдававшим себя за Леонида Волкова - соратника российского оппозиционера Алексея Навального. Российские телеканалы поспешили использовать запись с целью обвинить Латвию в поддержке "иностранных агентов" и показать, насколько хорошо латвийцы относятся к вакцине "Спутник V".

К концу года без усиленной вакцинации и ограничений от Covid-19 умрет еще тысяча человек. Пока несколько европейских стран планируют снять ограничения, Латвия готовится к волне заболевания коронавирусом. Она будет значительно выше, чем прошлой зимой, и гораздо большее количество людей будет госпитализировано. Согласно математическим моделям, в ближайшие три месяца умрут около тысячи человек.

Посылку из секс-шопа открыли раньше, чем она попала к получателю. Проживающий в маленьком эстонском городке мужчина заказал по почте товар и явно не хотел, чтобы кто-то - особенно работники почты - были в курсе того, что находится в посылке. Но когда адресат получил ее, стало ясно, что посылку вскрывали. После долгого спора Omniva все же признала, что посылка поступила в их контору целой и невредимой, поэтому отправитель не мог быть виноват.

ФБР рассекретило первый документ по терактам 11 сентября. Документ содержит 16 страниц. Он датируется апрелем 2016 года. В опубликованном на сайте ФБР документе приведена подробная информация о работе службы по расследованию предполагаемой материально-технической поддержки, которую сотрудник консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе и подозреваемый агент саудовской разведки предоставили по крайней мере двум мужчинам, захватившим самолеты 11 сентября 2001 года.

Коронавирус:

Выявлено 393 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 257,4. Количество пациентов в больницах увеличилось до 256 человек. 314 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 79 - привитыми от Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 247 до 257,4 случая на 100 000 населения.

Эксперт биомедицины: К коронавирусу нужно ловко приспособиться. Как? Учебный год начался, как и сезон использования внутренних помещений. И Министерство образования, и директора школ придерживаются мнения, что пора адаптироваться к коронавирусу. В то же время в публичном информационном пространстве нет четкого объяснения того, что имеется в виду под адаптацией к коронавирусу и что должны были бы предпринять ученики, учителя и родители.

"89% вакцинированных в Ирландии - это результат высокой образованности". Министр обратился к латышам. На сегодня 89% населения Ирландии старше 12 лет получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19, вследствие этого ирландцы относительно незначительно пострадали от пандемии - такое мнение выразил государственный министр Ирландии по делам Европы Томас Бирн.

Почитать, чтобы отвлечься:

"Ну посидела я на этих стульях. Но мне важно другое": Юлия Евдокимова о шоу X Faktors, работе в цирке и материнстве. Новая героиня рубрики Made in LV - такая же, как сотни других людей, которые мечтают, что они когда-нибудь станут знаменитыми. Тем более что у Юлии Евдокимовой для этого было и есть все: голос, характер и удача. Кажется, она родилась под счастливой звездой и была обречена стать певицей, ведь об этом говорила даже ее девичья фамилия - Пугачева. Юлия затрудняется назвать возраст, в котором впервые начала петь. Возможно, это было тогда, когда она научилась говорить.

Умерла участница легендарного поп-дуэта Baccara. Мария Мендиола известна как одна из основательниц поп-дуэта Baccara. Она создала его вместе с Майте Матеос в 1977 году, когда они обе работали танцовщицами фламенко на острове Фуэртевентура. Известность к дуэту пришла после выхода первого сингла Yes Sir, I Can Boogie. Песня возглавляла чарты в 10 странах Европы. Она стала самым продаваемым синглом женской группы того времени (продано свыше 16 миллионов копий).

Кот сорвался с верхнего яруса стадиона и повис на одной лапе. Действия болельщиков - словно триллер. В субботу, 11 сентября, на матче по студенческому футболу в Майами развернулся настоящий триллер - с верхнего яруса стадиона сорвался кот. Пока животное свисало на одной лапе, зацепившись за проволоку, фанаты мобилизовались и растянули национальный флаг в качестве спасательного тента.


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